ΗΠΑ-Πετρέλαιο: Η απόλυτη συντριβή για το αμερικανικό αργό, κάτω από το 0 δολάριο η τιμή του

Στο κλείσιμο μίας εφιαλτικής συνεδρίασης, η τιμή του αμερικανικού αργού παράδοσης Μαΐου καταβαραθρώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία κάτω από το 0 δολάριο/βαρέλι, καθώς οι επενδυτές και οι κερδοσκόποι είναι έτοιμοι να πληρώσουν για να ξεφορτωθούν πετρέλαιο ελλείψει δυνατότητας αποθήκευσης.

BREAKING: US oil prices have turned negative, meaning that some producers are paying customers to take oil off their hands. https://t.co/tDyNX8uN1T

— CNN (@CNN) April 20, 2020