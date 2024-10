Η πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), Ιουλία Τσέτη φαρμακοποιός MSc, επίτιμη Δρ. Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και του πανεπιστημίου Πατρών,κατέκτησε μία παγκόσμια διάκριση, με συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης στο Μιλάνο CPHI 2024.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η κυρία Τσέτη, έλαβε το βραβείο Woman of the Year 2024 στις 8 Οκτωβρίου 2024 στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της έκθεσης CPHI 2024, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία, ενώνοντας τους ανθρώπους της υγείας εδώ και 35 χρόνια. Σύμφωνα με την γνωμοδοτική Επιτροπή Jury Committee της διεθνούς έκθεσης CPHI 2024, η κυρία Τσέτη είναι η Γυναίκα της χρονιάς- Woman of the Year στην παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία για το 2024.

Η Ιουλία Τσέτη βραβεύθηκε για την αφοσίωση και δέσμευσή της σε θέματα καινοτομίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής υπευθυνότητας. Μέσα από τον ρόλο της ως επικεφαλής του ΟΦΕΤ, αλλά και ως επιστήμονας, η κυρία Τσέτη, σύμφωνα με τους διοργανωτές του βραβείου, διακρίθηκε για τα επιστημονικά και επιχειρηματικά επιτεύγματά της ως «αληθινή οραματίστρια και πρωτοπόρος του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, έχοντας αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στην παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία».

Η δήλωσή της

Στο μήνυμά της η κυρία Τσέτη, παραλαμβάνοντας το βραβείο τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαι συγκινημένη για τη διάκριση αυτή, η οποία με ενδυναμώνει και με καθιστά ακόμη πιο υπεύθυνη όσον αφορά στα ζητήματα της φαρμακοβιομηχανίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Το γνωστικό μου πεδίο και οι σπουδές μου στην φαρμακευτική και τις βιοεπιστήμες, με οδήγησαν στην έρευνα την οποία υπηρετώ με αφοσίωση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου, καθώς επιδιώκω να βρίσκομαι όσο περισσότερο μπορώ στο εργαστήριο.

Χρειαζόμαστε περισσότερους νέους ανθρώπους και γυναίκες στο πεδίο των βιοεπιστημών, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μέσα από το μονοπάτι της έρευνας, καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες, καθώς γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις – υγειονομικές και κλιματικές – θα συνεχίσουν να μας επισκέπτονται. Και μιλώντας για καινοτομία, να επισημάνω, ότι η καινοτομία αποτελεί το πεδίο το οποίο θα μας ταξιδέψει μακριά και θα σφραγίσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της οικονομίας, του επιχειρείν και της έρευνας σε κάθε χώρα.

Με τη λογική αυτή πορεύεται άλλωστε και ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, που μετρά 60 χρόνια ζωής, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η καινοτομία και η έρευνα. Η έκρηξη των νεοφυών επιχειρήσεων, των spin off και οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, δείχνουν ανάγλυφα τι μπορεί να προσφέρει η καινοτομία στην εποχή μας, βελτιώνοντας καθοριστικά τις ζωές μας, προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα και δείχνοντας έναν άλλο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν οι νέες γενιές».

Πηγή: ΑΠΕ