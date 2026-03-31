Το ιστορικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στον παραθαλάσσιο οικισμό των Κιονίων Tinos Beach επιστρέφει στον τουριστικό χάρτη του νησιού, ως μονάδα υψηλών προδιαγραφών, που ενσωματώνει στη συνολική του ταυτότητα στοιχεία από την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και γαστρονομική φυσιογνωμία της Τήνου. Για τον Όμιλο Attica, το Tinos Beach αποτελεί καθοριστικό βήμα στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός μοντέλου φιλοξενίας με επίκεντρο την ενιαία ταξιδιωτική εμπειρία, την ποιότητα και τη σύνδεση με τον προορισμό.

Όπως επισήμανε η διοίκηση κατά τη διάρκεια παρουσίασης, η πλήρης επαναλειτουργία του Tinos Beach έρχεται έπειτα από εκτεταμένη ανακατασκευή. Αν και δεν αποκαλύφθηκε το συνολικό ύψος της επένδυσης, τα στελέχη του ομίλου έκαναν λόγο για «σημαντικό κεφάλαιο», δίνοντας έμφαση στον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου.

Εμπειρία διαμονής

Το πλήρως ανανεωμένο ξενοδοχείο στην Τήνο ανοίγει ξανά στις 19 Μαΐου 2026, επανατοποθετούμενο ως σύγχρονη πρόταση φιλοξενίας με σαφή αναφορά στην ταυτότητα του νησιού. Η νέα προσέγγιση δίνει έμφαση στη διακριτική πολυτέλεια, τη βιωσιμότητα και την εντοπιότητα, με στόχο μια εμπειρία διαμονής που συνομιλεί ουσιαστικά με τον τόπο.

Γιώργος Τσολάκης – Eπικεφαλής του γραφείου “Tsolakis Architects+Partners”, Παναγιώτης Κροντηράς – Δήμαρχος Τήνου, Πάνος Δικαίος – Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group, Γιώργος Παπάζογλου – Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Blue Hospitality

Τη φιλοσοφία της επένδυσης ανέπτυξε, κατά την παρουσίαση του νέου Tinos Beach σε εκπροσώπους των media, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Attica, Πάνος Δικαίος, υπογραμμίζοντας ότι η έννοια της φιλοξενίας συνδέεται οργανικά με τη δραστηριότητα του Ομίλου και με τον τρόπο που αυτός προσεγγίζει συνολικά το ταξίδι. Όπως ανέφερε, «η φιλοξενία είναι μέσα στο DNA της ακτοπλοΐας», επισημαίνοντας ότι στόχος της Attica Group είναι η διαμόρφωση αυθεντικών εμπειριών που επιτρέπουν στον επισκέπτη να γνωρίσει ουσιαστικά τον προορισμό. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε πως η έμπνευση για το νέο Tinos Beach αντλήθηκε από την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση της Τήνου, στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του νησιού.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Tinos Beach για το ίδιο το νησί, ο Δήμαρχος Τήνου, κ. Παναγιώτης Κροντηράς, τόνισε ότι «για εμάς ως Τηνιακούς, το Tinos Beach δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα σύμβολο», επισημαίνοντας τη διαχρονική σύνδεσή του με την κοινωνική ανάπτυξη και την τουριστική ιστορία της Τήνου. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επένδυση ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του νησιού για υποδομές που υπηρετούν την ποιότητα, την αειφορία και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους μήνες αιχμής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η νέα εποχή του Tinos Beach, τιμά την κληρονομιά του παρελθόντος και επενδύει στην αισθητική του μέλλοντος».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Blue Hospitality, κ. Γιώργος Παπάζογλου, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ξενοδοχειακής πρότασης του Tinos Beach, σημειώνοντας ότι «Η Τήνος αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Ένας προορισμός με δυναμική, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ταξιδιώτη για αυθεντικές εμπειρίες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και διακριτική πολυτέλεια.

Σύνδεση της φιλοξενίας με την αυθεντική ταυτότητα της Τήνου

Το νέο ξενοδοχείο διαθέτει 151 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με πανοραμική θέα, ενώ ορισμένα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν χώρους ευεξίας, μεγάλη πισίνα, χαμάμ, σάουνα, υπηρεσίες spa και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη γαστρονομική ταυτότητα του ξενοδοχείου, καθώς το Tinos Beach φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρεσβευτής της γαστρονομίας του νησιού, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και κρασιά. Ο κ. Παπάζογλου υπογράμμισε επίσης, πως στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκονται οι άνθρωποι του ξενοδοχείου, με ντόπιους επαγγελματίες να συμβάλλουν καθοριστικά στη σύνδεση της φιλοξενίας με την αυθεντική ταυτότητα της Τήνου.

Την αρχιτεκτονική λογική του έργου παρουσίασε ο αρχιτέκτονας κ. Γιώργος Τσολάκης, επικεφαλής του γραφείου “Tsolakis Architects+Partners”, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά, το ενδιαφέρον σημείο της «υιοθέτησης» της λέξης «χειροποίητο», στο επίκεντρο της μελέτης του ξενοδοχείου.

Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε, «η αναδημιουργία του Tinos Beach στηρίχθηκε στην ανάγκη να αποδοθεί στο κτίριο μια νέα σχέση με το τοπίο, το φως και την αρχιτεκτονική παράδοση της Τήνου, μέσα από παρεμβάσεις που ενισχύουν την αίσθηση εντοπιότητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανακαινισμένου κτιρίου, είναι η διαρκώς μεταβαλλόμενη όψη του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όπως ανέφερε, το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε «με μια όψη πάνω στον ήλιο, δίπλα στη θάλασσα», με αναφορές στον τρόπο με τον οποίο το φως και οι σκιές μετασχηματίζουν το κτίριο από τη δύση έως την ανατολή.

Παράλληλα υπογράμμισε, ότι χρησιμοποιήθηκαν τοπικά υλικά και χειροποίητες τεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα να σέβεται ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το νησί είναι φτιαγμένο. «Δημιουργήσαμε ένα ξενοδοχείο που προσπάθησε να συγκεράσει φαινομενικά αντίθετα πράγματα: τις προδιαγραφές της σύγχρονης φιλοξενίας με την τοπική αρχιτεκτονική ενος νησιού όπως η Τήνος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με την επαναλειτουργία του Tinos Beach, ο Όμιλος Attica επιχειρεί να αναδείξει μια συνολική αντίληψη φιλοξενίας, στην οποία η ξενοδοχειακή εμπειρία συνδέεται άμεσα με τον χαρακτήρα του προορισμού, την τοπική κοινωνία και τη μακροπρόθεσμη αξία που μπορεί να δημιουργήσει μια επένδυση για τον τόπο. Σε αυτή τη βάση, το Tinos Beach φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το νέο μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί ο Όμιλος στον κλάδο της φιλοξενίας.