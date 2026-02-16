Η Uber ανακοίνωσε την επέκτασή της υπηρεσίας Uber Eats στην Ελλάδα και σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές χώρες το 2026, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην ελληνική αγορά διανομής φαγητού, σε μια περίοδο που οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ανταγωνίζονται για να κυριαρχήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Ελλάδα αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης του αμερικανικού ομίλου, που περιλαμβάνει επίσης την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την Τσεχία και τη Ρουμανία. Η κίνηση στοχεύει να αποφέρει επιπλέον 1 δισ. δολάρια σε ακαθάριστες κρατήσεις (gross bookings) τα επόμενα τρία χρόνια.

Όπως δήλωσε στους Financial Times η Susan Anderson, Επικεφαλής Διανομών Παγκοσμίως της Uber, «ήρθε η ώρα να ανατραπούν τα δεδομένα στην Ευρώπη». «Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπαίνουμε σε επτά νέες αγορές όπου οι κυρίαρχοι παίκτες έχουν εφησυχάσει. Πιστεύουμε ότι είναι καιρός να ανεβάσουμε τον πήχη, να αλλάξουμε τα δεδομένα και να προσφέρουμε καλύτερη αξία σε όλη την κατηγορία», ανέφερε.

Όπως σημειώνει το άρθρο, η επέκταση της Uber θα την φέρει αντιμέτωπη με τη φινλανδική Wolt, που εξαγοράστηκε το 2022 από την αμερικανική DoorDash, σε αρκετές από τις βασικές της αγορές.

Αύξηση μεριδίων στις μεγάλες αγορές

Η ευρωπαϊκή επέκταση έρχεται καθώς το μερίδιο αγοράς της Uber συνεχίζει να αυξάνεται στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές της αγορές, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Το μερίδιο της Uber στη βρετανική αγορά αυξήθηκε από 28% τον Ιανουάριο του 2022 σε 38% τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ενώ στη Γερμανία σημείωσε άνοδο από 10% σε 26% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της YipitData.

«Έχουμε μια ισχυρή καθιερωμένη σχέση με τους πελάτες από την πλευρά των μεταφορών της Uber, που υπήρξε πάντα το πλεονέκτημά μας σε αυτόν τον χώρο», δήλωσε η Susan Anderson.