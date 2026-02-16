Οι πολλές συζητήσεις είναι πρόβλημα

Εξελίξεις στον Ολυμπιακό με την έκτακτη σύσκεψη με Μεντιλίμπαρ και παίκτες που αποφάσισε ο Μαρινάκης. Μια κίνηση που δείχνει ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ έχει καταλάβει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι οι συζητήσεις του προπονητή με τους παίκτες δεν έχουν αποτελέσματα. Στα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων» είχαν κάνει μια μεγάλη συζήτηση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό αλλά δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Φάνηκε άλλωστε από το γεγονός ότι έκαναν ακόμη μία μεγάλη συζήτηση μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό. Ο Μαρινάκης, όμως, μάλλον πιστεύει πως ούτε αυτή θα έφερνε τα επιθυμητά αποτελέσματα, οπότε αποφάσισε να αναλάβει δράση και να στείλει τα μηνύματά του προς όλους.

Ενθουσιασμός για Όσμερς

Την ώρα που στον Ολυμπιακό ψάχνουν να βρουν τι φταίει, στην ΑΕΚ για πρώτη φορά φέτος έπειτα από ντέρμπι με ανταγωνιστή στη μάχη του τίτλου δεν τους έφταιγε η διαιτησία. Μπορεί ο Νίκολιτς να αναφέρθηκε στα κριτήρια με τα οποία έδειχνε κάρτες ο Όσμερς, η αλήθεια όμως είναι ότι στις τάξεις της Ένωσης υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τη διαιτησία. Ο Γερμανός ήταν εξαιρετικός, έδειξε εξαρχής διάθεση να παίξει 50%-50% και βοηθούσε με τον τρόπο του να γίνει παιχνίδι καθώς δεν σφύριζε με το παραμικρό. Αν έχουν τέτοιες διαιτησίες και στα πλέι οφ, όπου θα κριθούν τα πάντα, στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι ευτυχισμένοι. Και πιθανώς πρωταθλητές, επίσης.

Οι λόγοι της μεταμόρφωσης του Στρακόσα

Τεράστιο ρόλο στο να φύγει ως πρωτοπόρος από την Τούμπα η ΑΕΚ έπαιξε ο Στρακόσα, αν και δεν είχε πολλή δουλειά. Η απόκρουσή του στο πέναλτι όμως, στην αρχή του ντέρμπι, ήταν καθοριστική σε ψυχολογικό επίπεδο. Ο τερματοφύλακας των «κιτρινόμαυρων» είναι μεταμορφωμένος φέτος και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους, όπως λέει ο ίδιος. Ο πρώτος είναι η εμπιστοσύνη που του έδειξε εξαρχής ο Νίκολιτς, ξεκαθαρίζοντάς του πως αυτός θα είναι ο βασικός. Ο δεύτερος είναι η δουλειά που γίνεται με τον Μάρκο Γκαροφάλο, τον προπονητή τερματοφυλάκων που έπιασε δουλειά στην Ένωση το περασμένο καλοκαίρι. Ψυχολογία και δουλειά έχουν ως αποτέλεσμα να βλέπουμε φέτος τον Στρακόσα που εντυπωσίαζε στη Λάτσιο πριν κάποια χρόνια.

Αντίστροφη μέτρηση για Μπενίτεθ

Εκεί που δεν υπάρχει καμία μεταμόρφωση αλλά μια κατάσταση που επιδεινώνεται συνεχώς, είναι στον Παναθηναϊκό. Με τόσους μήνες που έχουν περάσει από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Μπενίτεθ θα έπρεπε να έχει βελτιώσει τα πράγματα, αλλά τελικά παρουσιάζει μια ομάδα που είναι χειρότερη από αυτή που ανέλαβε. Πραγματικό κατόρθωμα. Ο Ισπανός δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα μέχρι τώρα, έχει χάσει την εμπιστοσύνη των παικτών του, άκουσε και αποδοκιμασίες για πρώτη φορά από τον κόσμο και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα από εδώ και πέρα. Ακόμη και το να αποχωρήσει πριν το τέλος της σεζόν. Δεν νοείται να παραμείνει στη θέση του και για την επόμενη χρονιά αν αφήσει το «τριφύλλι» εκτός Ευρώπης.

Τι λέει για όλα αυτά ο Μπαλντίνι;

Ενδιαφέρον θα είχε πάντως να μάθουμε την άποψη του… Φράνκο Μπαλντίνι για όσα γίνονται στον Παναθηναϊκό. Ο Ιταλός παράγοντας, όπως έχω σημειώσει κι άλλες φορές, είναι… φρου φρου κι αρώματα, ο ορισμός του φρου φρου κι αρώματα. Άνθρωπος που είχε συνηθίσει να ξοδεύει αλόγιστα λεφτά στις ομάδες του και μετά να κατηγορεί τους πάντες για τις αποτυχίες του, αποτελεί πραγματικά μυστήριο το ποιος τον πρότεινε στον Αλαφούζο και τι ήταν αυτό που έπεισε τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΠΑΕ να τον εμπιστευθεί και να τον προσλάβει σαν σύμβουλό του. Ενδιαφέρον επίσης θα είχε το να μάθουμε πόσα χρήματα παίρνει ο Μπαλντίνι, γιατί αποκλείεται να το κάνει δωρεάν, για να δίνει τις συμβουλές του, οι οποίες αποτελούν εγγύηση για την αποτυχία.

Τώρα είναι κακός;

Στο μπάσκετ ένα πράγμα με εντυπωσίασε αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν ήταν η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό αλλά το ξέσπασμα του Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο προπονητής του Αμαρουσίου πρόσφερε μια δυνατή σκηνή κοιτάζοντας την κάμερα και απευθυνόμενος σε κάποιον… άγνωστο Χ, μιλώντας για παιδάκια που κλαίνε κλπ. Ποιον να εννοούσε άραγε εκφράζοντας παράπονα για τη διαιτησία; Αν, πάντως, εννοούσε τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον πρόεδρο της ΕΟΚ και ιδιοκτήτη του Προμηθέα, θα πρόκειται για μεγάλη έκπληξη, καθώς υπήρξε προπονητής της ομάδας της Πάτρας και οι αντίπαλοί της συχνά, αν όχι πάντα, είχαν παράπονα από τη διαιτησία.