Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Οι νέες διατάξεις ανατρέπουν το χρονοδιάγραμμα, ενισχύουν τους ελέγχους και προβλέπουν πρόστιμα ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του οικοπέδου ενώ θεσπίζονται χρηματικές ποινές και ποινικές κυρώσεις για την υποβολή ψευδών δηλώσεων.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις: