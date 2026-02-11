Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.
Οι νέες διατάξεις ανατρέπουν το χρονοδιάγραμμα, ενισχύουν τους ελέγχους και προβλέπουν πρόστιμα ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του οικοπέδου ενώ θεσπίζονται χρηματικές ποινές και ποινικές κυρώσεις για την υποβολή ψευδών δηλώσεων.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:
- Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές υποχρεούνται να μεριμνούν για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους από την 1η Απριλίου έως και τη 15η Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και για τη συντήρησή τους έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.
- Η υποχρέωση αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο, εκτάσεις σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια αυτών, καθώς και εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.
- Υπόχρεοι είναι τόσο φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όσο και φορείς του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, οι δήμοι καλούνται έως τις 31 Μαΐου να ενημερώνουν τους πολίτες για τις υποχρεώσεις τους, ενώ από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Οκτωβρίου διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
- Υποβάλλεται υποχρεωτικά έως τις 15 Ιουνίου, υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.
- Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό και 100 ευρώ για όσους έχουν καθαρίσει το οικόπεδο αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση.
- Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι προβλέψεις για τις ψευδείς δηλώσεις, καθώς τιμωρούνται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Για περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή ανωτέρας βίας, προβλέπεται εναλλακτική διαδικασία υποβολής δήλωσης μέσω της Πυροσβεστικής.
- Οι δήμοι και το Πυροσβεστικό Σώμα επιβάλλουν πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση απόρριψης ένστασης, ο δήμος προχωρά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ προβλέπεται μείωση προστίμου σε περίπτωση άμεσης συμμόρφωσης.
- Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών καθαρισμού με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, ενώ με κοινή υπουργική απόφαση θα εξειδικευτούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου πλαισίου, από τους ελέγχους έως τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων.