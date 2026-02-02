Τον Μάρτιο τίθεται σε εφαρμογή ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, καθώς το πρώτο φορτίο Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου θα αφιχθεί στη Ρεβυθούσα και στη συνέχεια θα διαμετακομιστεί προς την Ουκρανία.

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδρομής Route 1, που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες, διασυνδεδεμένες υποδομές φυσικού αερίου. Η ανώτατη ποσότητα μεταφοράς μπορεί να φθάσει έως 1 εκατ. MWh (1 TWh), ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των διαχειριστών των δικτύων.

Η παράδοση του πρώτου φορτίου ακολουθεί την υπογραφή, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, της πρώτης συμφωνίας πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την ATLANTIC SEE LNG TRADE. Η κοινοπραξία, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, προμηθεύεται LNG από την BP, με αγοραστή την ουκρανική Naftogaz. Πρόκειται για την πρώτη μείζονος σημασίας εμπορική συναλλαγή της εταιρείας, η οποία συστάθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

«Περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη»

Ο Πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε: «Η συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για την ATLANTIC SEE LNG TRADE και για τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Με την παράδοση του πρώτου αμερικανικού φορτίου LNG τον Μάρτιο, περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη, αξιοποιώντας εμπορικά τις υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου που ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πύλη εισόδου και διαμετακόμισης αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Ευρώπης, καθώς και στη στήριξη της Ουκρανίας σε μια κρίσιμη συγκυρία».

«Ο κάθετος διάδρομος καθίσταται πραγματικότητα»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέφερε: «Με τη συμφωνία αυτή, ο κάθετος διάδρομος καθίσταται πραγματικότητα και ανοίγει έναν δρόμο που θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία. Είναι υποχρέωση της Ε.Ε. να υποστηρίξει σε όλα τα επίπεδα τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, εάν θέλει να στείλει ένα ουσιαστικό μήνυμα συνέπειας μεταξύ λόγων και πράξεων για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω υποδομών τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται ξεκάθαρα και από τον πρόσφατο ευρωπαϊκό κανονισμό. Η ενέργεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ευημερία των πολιτών και η χρήση του κάθετου διαδρόμου μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων».

Υπενθυμίζεται ότι η ATLANTIC SEE LNG TRADE έχει ήδη συνάψει και μακροχρόνια συμφωνία με τη Venture Global για την προμήθεια LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έναρξη από το 2030, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου εισόδου και διαμετακόμισης φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.