Νέος πρόεδρος και αντιπρόεδρος ορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA αποφάσισε σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2026, συνεπεία της απώλειας του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαου Στασινόπουλου και της παραίτησης του Ευάγγελου Μουστάκα από την ιδιότητα του αντιπροέδρου του ΔΣ, το διορισμό του Μιχαήλ Στασινόπουλου ως νέου προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Επίσης, αποφάσισε τον διορισμό του Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως νέου εκτελεστικού αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και του μέλους της εκτελεστικής διοίκησης της εταιρείας.