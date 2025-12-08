Η κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR με την ΔΕΠΑ Εμπορίας επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξαρχού, η Atlantic – See Lng Trade, μετά τη συμφωνία του Νοεμβρίου με τη Venture Global για εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και επανεξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade, αναζητά περισσότερους προμηθευτές.

«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά επίσης για την περίοδο 2026-2030 θα χρειαστούμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Atlantic.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή και η Ευρώπη εργάζεται για την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών. Η Ουκρανία επίσης αγωνίζεται να εξασφαλίσει ενέργεια για το χειμώνα, μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Η συμφωνία που υπεγράφη τον Νοέμβριο για τροφοδοσία της ουκρανικής Naftogaz με αμερικανικό LNG από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο θα υλοποιηθεί μέσω της Atlantic See Lng Trade, ανέφερε ο κ. Εξάρχου. Η εταιρεία θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αμερικανικό LNG, λόγω της λήξης της διαθεσιμότητας ρωσικού αερίου από τον Νοέμβριο του 2027.

Για να στηριχθεί η αύξηση των ροών LNG προς Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία, η Ελλάδα θα χρειαστεί δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης πριν από το 2030, τόνισε ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι κρίσιμο και για τα εθνικά συμφέροντα.

«Η επίδραση του LNG στην περίοδο 2026 έως 2030 θα είναι σημαντική και από το 2030 έως το 2050 ακόμη πιο σημαντική», δήλωσε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι η είσοδος της Atlantic στο LNG αποτελεί μέρος της στρατηγικής της AKTOR για διαφοροποίηση στον ενεργειακό τομέα, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη μείωση της εξάρτησης από τις κατασκευές. Ο όμιλος AKTOR κατέχει το 60% της Atlantic, ενώ η ΔΕΠΑ το υπόλοιπο 40%.