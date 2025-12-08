Η Prodea ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου των τελευταίων ετών, πραγματοποιώντας σειρά συναλλαγών που σηματοδοτούν τη στροφή της σε δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: τη φιλοξενία και τα logistics. Συνολικά, οι συναλλαγές αφορούν αποεπενδύσεις και επανεπενδύσεις άνω των 800 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει τη θέση της σε κλάδους με έντονη δυναμική και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.

Διάθεση χαρτοφυλακίου και πώληση της Milora στη VYP Group

Η Prodea προχώρησε στη διάθεση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 676 εκατ. ευρώ, μέσω της πώλησης του 100% των μετοχών της Milora Μονοπρόσωπη Α.Ε. στη VYP Group Ltd, μέλος του ομίλου Yoda Plc. Η συναλλαγή αυτή αποτυπώνει την επιλογή της εταιρείας να βελτιστοποιήσει τη δομή του χαρτοφυλακίου της, αποδεσμεύοντας κεφάλαια από ώριμα assets και ενισχύοντας τη ρευστότητά της για στοχευμένες κινήσεις ανάπτυξης.

Απόκτηση του 100% του Porto Paros Resort

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Prodea απέκτησε το 30% των μετοχών της Bluekey One, ιδιοκτήτριας εταιρείας του Porto Paros Resort στην Πάρο, συμπληρώνοντας έτσι το 100% της συμμετοχής της μέσω του ομίλου Mediterranean Hospitality Venture (MHV). Η πλήρης κατοχή του resort ανοίγει τον δρόμο για σημαντική αναβάθμιση και ανάπτυξη της μονάδας, σε μια περίοδο όπου ο ελληνικός τουρισμός παραμένει από τους πιο ανταγωνιστικούς και τα αναβαθμισμένα θερινά resorts γνωρίζουν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση.

Πώληση του μεριδίου στον Πύργο Πειραιά

Η Prodea προχώρησε και στη διάθεση του 30% που κατείχε στην Piraeus Tower A.E., ιδιοκτήτρια του εμβληματικού κτιρίου γραφείων στον Πειραιά. Το ακίνητο αποτιμήθηκε σε 107 εκατ. ευρώ, ενώ η πώληση προς τη VYP Group εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική απελευθέρωσης κεφαλαίων από μη στρατηγικά assets.

Αποεπένδυση από το ιταλικό fund Intracento

Τέλος, η εταιρεία διέθεσε τη συμμετοχή της (80,48%) στο ιταλικό ακίνητο fund Intracento, το οποίο κατέχει κτίριο γραφείων στη Ρώμη αξίας 46 εκατ. ευρώ. Η κίνηση σηματοδοτεί περαιτέρω επικέντρωση της εταιρείας σε αγορές και κατηγορίες ακινήτων όπου διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δυνατότητες κλιμάκωσης.

Εστίαση στους κλάδους φιλοξενίας και logistics – Το επόμενο κεφάλαιο της Prodea

Οι παραπάνω συναλλαγές αποτελούν μια συντονισμένη επιχειρηματική κίνηση στρατηγικής σημασίας. Η Prodea επιλέγει να μειώσει την έκθεσή της σε assets γραφείων και να ενισχύσει την παρουσία της σε δύο τομείς με ισχυρές προοπτικές:

• Hospitality: Η εξαγορά του 100% του Porto Paros Resort εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της MHV για ανάπτυξη premium τουριστικών υποδομών στο Αιγαίο.

• Logistics: Ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη στην Ελλάδα λόγω του e-commerce, των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών και της στρατηγικής θέσης της χώρας ως κόμβου διακίνησης.

Με αυτές τις κινήσεις, η Prodea δείχνει ότι προσαρμόζει το επενδυτικό της αποτύπωμα στις νέες συνθήκες της αγοράς, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη μελλοντική της ανάπτυξη.