Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) έδωσαν το «πράσινο φως» στην Ελλάδα για να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο από το πρώτο μνημόνιο, ύψους 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Ο ESM και ο EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε ο Pierre Gramegna, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το «πράσινο φως» δόθηκε μετά από επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος.

Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων πραγματοποιήθηκε το 2024.