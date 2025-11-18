Η ζήτηση από ξένους αγοραστές για εξοχικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα εμφανίζει αισθητή ενίσχυση το 2025, με τις προτιμήσεις να στρέφονται πλέον σε ακίνητα μεγαλύτερης αξίας και υψηλότερης ποιότητας. Το ποσοστό όσων επιλέγουν κατοικίες άνω των 600.000 ευρώ έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αποτυπώνει την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά αλλά και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της.

Παρά την άνοδο των τιμών, που ήδη κινείται σε υψηλά επίπεδα, οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν ότι η Ελλάδα προσφέρει ανταγωνιστική αξία και σημαντικές δυνατότητες υπεραξίας. Έτσι, στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ακίνητα που εξασφαλίζουν αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και ανταποκρίνονται στα κριτήρια ενός «dream home». Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τη νεότερη ανάλυση της Elxis – At Home in Greece, εταιρείας με ηγετικό ρόλο στις πωλήσεις εξοχικών κατοικιών σε αγοραστές του εξωτερικού.

Ανοδική πορεία τιμών χωρίς μείωση της ζήτησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, η μέση τιμή για μια νεόδμητη εξοχική κατοικία το 2025 διαμορφώνεται στις 420.000 ευρώ, έναντι 360.000 ευρώ το 2024. Η αύξηση κατά 17% δεν έχει περιορίσει το ενδιαφέρον, το οποίο παραμένει σταθερά υψηλό. Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Γαβριηλίδης, η ελληνική αγορά «δεν παρουσιάζει ενδείξεις φούσκας, αλλά ωρίμανσης», καθώς οι ετήσιες αυξήσεις 8%-10% των τελευταίων ετών αποτυπώνουν μια αγορά που αποκτά βάθος και μειωμένο ρίσκο.

Το 2025, το 23,7% των αγοραστών – σχεδόν ένας στους τέσσερις – προχωρά σε αγορά ακινήτου άνω των 600.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 7,9% το 2024, γεγονός που καταδεικνύει σημαντική μετατόπιση της ζήτησης σε πιο πολυτελείς επιλογές. Παράλληλα, το 44% των αγοραστών εξακολουθεί να κινείται στη μεσαία κατηγορία (300.000 – 600.000 ευρώ), ενώ μειώνεται το ποσοστό όσων αναζητούν οικονομικότερα ακίνητα κάτω των 300.000 ευρώ.

Ποιότητα κατασκευής και ασφάλεια συναλλαγών προσελκύουν αγοραστές

Η Elxis συνεργάζεται με κατασκευαστές σε περιοχές υψηλής ζήτησης όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Πελοπόννησος, τα Ιόνια νησιά και οι Κυκλάδες, προωθώντας αποκλειστικά ακίνητα με πλήρη νομικό έλεγχο και πιστοποιημένη ποιότητα. Η διαδικασία αυτή καθιστά τις συναλλαγές ταχύτερες, καθώς μπορούν να ολοκληρωθούν σε 2 έως 6 εβδομάδες, έναντι των 2 έως 6 μηνών που απαιτούνται συνήθως στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, πάνω από το 50% των πωλήσεων αφορά ακίνητα off-plan, δηλαδή κατοικίες που αγοράζονται πριν την ολοκλήρωσή τους — κάτι που, όπως τονίζει, συμβαίνει μόνο όταν υπάρχει υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης προς τον κατασκευαστή και τη χώρα.

Η προσφορά ολοένα και πιο ποιοτικών έργων συμβάλλει επίσης στη στροφή των αγοραστών. Όπως δήλωσε ο CEO της Elxis στο συνέδριο real estate της έκθεσης «Οικοδομή 2025», τα νέα projects σχεδιάζονται με αυστηρά κριτήρια επιλογής: θέα, ιδιωτικότητα, εύκολη πρόσβαση από το εξωτερικό και μικρή απόσταση από τη θάλασσα. «Αναζητούμε αξιόπιστους κατασκευαστές σε περιοχές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αναπτύσσουμε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας», ανέφερε.

Τι ζητούν πλέον οι ξένοι αγοραστές

Οι αγοραστές ενδιαφέρονται για κατοικίες που συνδυάζουν ιδία χρήση, υψηλές αποδόσεις και προοπτική υπεραξίας. Όπως σημειώνει ο κ. Γαβριηλίδης, η επιλογή του τόπου δεν αποτελεί πλέον πρωταρχικό κριτήριο: «Οι πελάτες δεν ξεκινούν λέγοντας ότι θέλουν αποκλειστικά Κρήτη ή Πάρο. Ξεκινούν λέγοντας ότι θέλουν ένα ακίνητο που να είναι σωστό — νομικά, τεχνικά και λειτουργικά».

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ελληνική αγορά εξοχικής κατοικίας μεταβαίνει σε μια νέα φάση, όπου η ποιότητα, η ασφάλεια και η μακροπρόθεσμη αξία καθορίζουν τις αποφάσεις των διεθνών αγοραστών.