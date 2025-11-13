Το τοπίο γύρω από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, το οποίο πήρε τη θέση του χαρτοσήμου, ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιο, η οποία καταγράφει με λεπτομέρεια τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται το Τέλος και εκείνες που εξαιρούνται. Οι διευκρινίσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των συναλλαγών των πολιτών από τις μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων και τις πράξεις στα κτηματολογικά γραφεία, έως τα δάνεια, τις τραπεζικές καταθέσεις και τις επιταγές.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1.Ακίνητα

Ψηφιακό τέλος 3,6% επιβάλλεται στις επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, όταν δεν έχει επιλεγεί η υπαγωγή σε ΦΠΑ. Η επιβάρυνση αφορά και μεμονωμένες μισθώσεις αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης για επαγγελματική χρήση, αλλά και περιπτώσεις όπου ένα μέρος της κατοικίας χρησιμοποιείται για επαγγελματικές ανάγκες.

Το τέλος εφαρμόζεται επίσης σε επαγγελματικές μισθώσεις με το Δημόσιο ή φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Αντίθετα, εξαιρούνται οι μισθώσεις κατοικιών, καθώς και αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης που μισθώνονται μαζί με την κατοικία. Η απαλλαγή καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου επιχείρηση νοικιάζει κατοικία για τους υπαλλήλους της. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων επίσης δεν υπάγονται στο Τέλος, καθώς ήδη φορολογούνται με ΦΜΑ.

2.Κτηματολόγιο

Στις συναλλαγές που διενεργούνται σε κτηματολογικά γραφεία επιβάλλεται τέλος:

1,2% κατά τη μεταγραφή σύμβασης μίσθωσης άνω των 9 ετών, υπολογιζόμενο στο σύνολο των μισθωμάτων.

3,6% για εγγραφή υποθήκης ή τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, ανεξαρτήτως προέλευσης της οφειλής.

Απαλλάσσονται οι υποθήκες για βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, προς ασφαλιστικά ταμεία ή για δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3.Δάνεια

Το τέλος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της σχέσης:

2,4% για δάνεια μεταξύ επιχειρηματιών ή εταιρειών (εφόσον σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα).

μεταξύ επιχειρηματιών ή εταιρειών (εφόσον σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα). 3,6% για δάνεια μεταξύ ιδιωτών, μεταξύ ΝΠΔΔ, ή μεταξύ Δημοσίου και ΝΠΔΔ. Ο ίδιος συντελεστής (3,6%) ισχύει και για δάνεια αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή για επιχειρηματικά δάνεια που δεν εξυπηρετούν επαγγελματικούς σκοπούς.

4.Τραπεζικές πράξεις

Ψηφιακό τέλος συναλλαγής επιβάλλεται στις καταθέσεις και αναλήψεις που πραγματοποιούνται μεταξύ εταιρειών, εταίρων ή μετόχων, όταν δεν υπάρχει ειδική σύμβαση. Αν οι αναλήψεις υπερβούν τα αναλογούντα κέρδη, η διαφορά φορολογείται.

Δεν επιβάλλεται τέλος σε κινήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ξένες τράπεζες.

Επιπλέον, τέλος προβλέπεται για αλληλόχρεους δοσοληπτικούς λογαριασμούς:

2,4% όταν όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι επιχειρηματίες.

3,6% σε κάθε άλλη περίπτωση.

Το τέλος υπολογίζεται ετησίως, επί του μεγαλύτερου χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου της χρήσης, χωρίς τόκους ή υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

5.Επιταγές

Τέλος 3‰ επιβάλλεται στις επιταγές που καταχωρίζονται στα πινάκια των τραπεζών για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη. Υπόχρεος καταβολής είναι ο κομιστής της επιταγής, ενώ την απόδοση του τέλους αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα.