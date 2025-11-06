Θετική αύρα εκπέμπουν τα πρώτα μηνύματα της βρετανικής τουριστικής αγοράς για την Ελλάδα το 2026.

Η εικόνα προς ώρας από τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου (World Travel Market 2025) για το 2026 εκπέμπει αισιοδοξία -σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Newsbeast που παρακολούθησε την έκθεση- με το οικονομικό περιβάλλον να είναι εκείνο που εν τέλει θα καθορίσει την πορεία της βρετανικής αγοράς για την επερχόμενη σεζόν.

Οι μεγάλοι tour operators και οι αερομεταφορείς συνεχίζουν να επενδύουν στη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του, ενισχύοντας τα προγράμματά τους για την επερχόμενη σεζόν προσθέτοντας νέους προορισμούς.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα παραμένει στους κορυφαίους προορισμούς των Βρετανών ταξιδιωτών, οι οποίοι φαίνονται πρόθυμοι να επισκεφθούν την Ελλάδα και το 2026 αν και τα νέα φορολογικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει η βρετανική κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα περιορίσουν εν μέρει το διαθέσιμο εισόδημα των Βρετανών, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τα ταξιδιωτικά πλάνα τους.

Σε κάθε περίπτωση οι Βρετανοί επιδεικνύουν ιδιαίτερη ζέση να ταξιδέψουν στην Ελλάδα την επόμενη σεζόν, γεγονός που αποτυπώνεται και στις προθέσεις των μεγάλων παικτών του κλάδου. Εξ ου και οι πληροφορίες παραπέμπουν αφενός για αύξηση των Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα και αφετέρου για περιορισμένο budget.

Κεφαλογιάννη: Το 2024 ήταν χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, στοχευμένων επενδύσεων και συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Επεσήμανε ότι το 2024 ήταν χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, με πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών κρουαζιέρας. Για το 2025 καταγράφεται ακόμα μεγαλύτερη δυναμική με διψήφια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ιδιαίτερα κατά τους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της χώρας και την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς.

Μάλιστα, τα ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για το 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση της θέσης του στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη βρετανική αγορά, η ζήτηση για την Ελλάδα ενισχύεται σταθερά, με σημαντική αύξηση στις αφίξεις και ιδίως τα τουριστικά έσοδα. Η βρετανική τουριστική βιομηχανία δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στη χώρα μας.

Όπως τόνισε η κα Κεφαλογιάννη, η στρατηγική της Ελλάδας συνδυάζει την ανάπτυξη με το σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και τους ταξιδιώτες. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί, δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, που καθιστούν τον ελληνικό τουρισμό ισχυρά ανταγωνιστικό.

«Η World Travel Market δείχνει τις πρώτες τάσεις, ωστόσο, είναι πρόωρο να δώσει σαφές στίγμα για τη σεζόν. Περισσότερα θα μπορούμε να πούμε προς τα τέλη του χρόνου, κοντά στα Χριστούγεννα ή μετά τη Black Friday», επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής.

Τα ενισχυμένα προγράμματα

Στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων τους προχωρούν από την πλευρά τους οι tour operators και οι αεροπορικές εταιρείες με στόχο να επωφεληθούν από τη δυναμική της Ελλάδας ως προορισμού.

Η Jet2, κορυφαίος tour operator για την Ελλάδα, ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της, με 14 ελληνικούς προορισμούς και 3 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις για το 2026, 100 χιλιάδες περισσότερες σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει «τρέξει» ποτέ για τη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο βρετανικός ταξιδιωτικός οργανισμός εντάσσει νέους προορισμούς όπως η Σάμος, η παράκτια ζώνη της Πιερίας (Olympus Riviera) και το Μεγανήσι.

Μάλιστα, η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης του βρετανικού ομίλου, ο οποίος θα προσφέρει μέχρι και τον Οκτώβριο του επόμενου έτους πακέτα διακοπών για την Κεφαλονιά, την οποία θα συνδέει με 8 βρετανικά αεροδρόμια.

Με επτά νέα δρομολόγια θα ενισχύσει το πρόγραμμά της και η αεροπορική εταιρεία EasyJet, η οποία ξεκινά το 2026 απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο προς τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην ίδια κατεύθυνση και με στόχο να ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ανέφεραν ότι εξετάζουν την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό κόμβο (hub) για το πτητικό της έργο, ενώ ανέδειξαν τις επενδύσεις της σε δράσεις βιωσιμότητας στη χώρα μας. Πέρα από το δρομολόγιο Μπρίστολ – Θεσσαλονίκη, η αεροπορική, που θα προσφέρει περισσότερες πτήσεις για την Ελλάδα το 2026, θα πετάει από το Νιούκαστλ προς τη Ρόδο και την Κέρκυρα, ενώ προσθέτει και το δρομολόγιο Μάντσεστερ – Πρέβεζα στο δίκτυό της.

Στην ίδια λογική κινείται και η αεροπορική εταιρεία British Airways, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων για το καλοκαίρι 2026 προς Ηράκλειο, Χανιά, Μύκονο και Πρέβεζα.

Ενδεικτικό της δυναμικής της Ελλάδας στη βρετανική αγορά είναι η ανάδειξη της χώρας μας ως του «καλύτερου προορισμού για οικογένειες» στο Λονδίνο στο πλαίσιο των Travel Bulletin Star Awards 2025.

Η πρωτιά της Ελλάδας στα βρετανικά βραβεία και στην κατηγορία «Star Destination for Families», ήρθε έπειτα από ψηφοφορία των επαγγελματιών τουρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διάκριση της Ελλάδας στο Λονδίνο, αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση του ποιοτικού τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η χώρα μας, το οποίο συνδυάζει ασφάλεια, πολιτισμό, γαστρονομία, αυθεντική φιλοξενία και βιώσιμες εμπειρίες, ικανές να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των οικογενειακών διακοπών.