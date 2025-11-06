Ως χρυσοτόκος όρνιθα για τον ελληνικό τουρισμό παγιώνεται η αραβική τουριστική αγορά που βάζει διαρκώς νέες πινελιές στο κάδρο του τουρισμού πολυτελείας της χώρας.

Η διεύρυνση των μεγεθών της είναι συνεχής, νέες αεροπορικές εταιρείες καθώς και νέες πτήσεις προστίθενται κάθε χρόνο. Πέραν των υψηλού βαλαντίου τουριστών, την Ελλάδα επισκέπτονται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι από τη Σαουδική Αραβία, μια πηγή άντλησης τουριστών που βαίνει διαρκώς αυξανόμενη.

Είναι κοινός τόπος ότι η αραβική αγορά δύναται να αναδειχθεί στα πλέον δυνατά χαρτιά του ελληνικού τουρισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τα μεγέθη του κλάδου, με αιχμή την αύξηση των τουριστικών εσόδων.

Άλλωστε, η προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο αφενός την αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης και αφετέρου την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει ο κλάδος στο προσεχές μέλλον.

Στην κατεύθυνση αυτή, ολοένα και πυκνώνουν οι συνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και των χωρών του Κόλπου, με επίκεντρο τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση και να τονωθεί η συνδεσιμότητα.

Στο παιχνίδι έχουν μπει, εκτός της Aegean, του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, και μεγάλοι ξένοι παίκτες των αερομεταφορών που προσθέτουν δρομολόγια και συχνότητες με σκοπό να ανταπεξέλθουν στο τουριστικό ρεύμα μεταξύ των δύο χωρών.

Μάλιστα, με βάση τη δυναμική του 2025, το 2026 προμηνύεται νέα άνοδος αφίξεων από τη Σαουδική Αραβία της τάξης του 6 – 8%. Η περαιτέρω διεύρυνση των αεροπορικών δρομολογίων και η ενίσχυση της τουριστικής προβολής θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αγορά. Συνολικά οι χώρες του Κόλπου θα εξυπηρετούνται και για το 2026 με 87 δρομολόγια, αριθμός όμοιος με εκείνον του 2025.

Για το 2027, οι προβλέψεις δείχνουν ακόμη πιο εντυπωσιακή πορεία, με πιθανή διψήφια αύξηση στις αφίξεις, καθώς η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός για ταξιδιώτες υψηλής εισοδηματικής στάθμης από τη Σαουδική Αραβία.

Οι αφίξεις του 2026

Στις επικείμενες αφίξεις του 2026 βρίσκεται μία νέα σύνδεση από τη Saudi Arabian Airlines, η οποία αφορά το δρομολόγιο που θα συνδέει την Κρήτη με τη Σαουδική Αραβία. Πιο συγκεκριμένα, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας που ιδρύθηκε το 1945, θα εκτελεί δύο πτήσεις την εβδομάδα συνδέοντας το Ηράκλειο με την Τζέντα.

Στην ίδια κατεύθυνση, η πρώτη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, η Flynas, θα εκτελεί δρομολόγια μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να διευκολύνει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα των δύο κρατών.

Στις επικείμενες αφίξεις περιλαμβάνεται και εκείνη της Riyadh Air που επίσης θα συνδέει την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, με τη Σαουδική Αραβία.

Ενισχύεται η συνδεσιμότητα

Στις πρόσφατες προσθήκες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις χώρες του Κόλπου περιλαμβάνεται για πρώτη φορά το δρομολόγιο Αθήνα – Ερμπίλ. Τη συγκεκριμένη γραμμή εγκαινίασε πέρυσι η Aegean, η οποία εκτελεί πτήσεις και προς τη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα προς το Ριάντ και προς την Τζέντα. Τα δύο δρομολόγια εξυπηρετεί και η Saudi Arabian Airlines, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με τη χώρα της Ανατολής.

Σημειωτέον ότι κατά τη θερινή περίοδο του 2025, οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις από τη Σαουδική Αραβία προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 45%, ξεπερνώντας τις 84.000 θέσεις. Η Aegean Airlines ενίσχυσε καθοριστικά τη συνδεσιμότητα, προσφέροντας 40% περισσότερες θέσεις σε σχέση με το 2024, μέσα από απευθείας πτήσεις από Ριάντ και Τζέντα προς Αθήνα.

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την ολοένα μεγαλύτερη προτίμηση των Σαουδαράβων ταξιδιωτών προς την Ελλάδα, με έμφαση σε προορισμούς που συνδυάζουν πολυτέλεια, πολιτισμό και αυθεντικές εμπειρίες.

Από την πλευρά της, η Gulf Air, ο εθνικός αερομεταφορέας του Μπαχρέιν, πραγματοποιεί πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Μπαχρέιν, ενώ η Qatar Airways εξυπηρετεί το δρομολόγιο Αθήνα – Ντόχα, συνδέοντας την Ελλάδα με το Κατάρ.

Σε ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τέσσερις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες εκτελούν πτήσεις με απώτερο στόχο την ενίσχυση του τουρισμού από τις χώρες του Κόλπου προς την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Etihad Airways εξυπηρετεί τη γραμμή Αθήνα – Αμπού Ντάμπι, η Emirates και η Aegean πραγματοποιούν τα δρομολόγια μεταξύ της ελληνικής πρωτεύουσας και του Ντουμπάι και, τέλος, η Air Arabia δραστηριοποιείται στο δρομολόγιο Αθήνα – Σάρτζα. Μάλιστα, για το 2026 η Aegean θα αυξήσει κατά ένα τα δρομολόγιά της στη συγκεκριμένη σύνδεση.

Ενδεικτικό της δυναμικής των συγκεκριμένων αγορών αποτελεί το γεγονός ότι για το 2025 η Air Arabia εκτελεί τρεις φορές ακόμη την εβδομάδα το δρομολόγιο προς τη Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξυπηρετώντας τη γραμμή καθημερινά προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αυξημένη κινητικότητα.

Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία και εν γένει οι χώρες του Κόλπου είναι αγορές στις οποίες στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της η Ελλάδα και με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Τουρισμού, με σκοπό τη διεύρυνση του μεριδίου της.

Αγορά στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί αγορά υψηλής αξίας, καθώς οι ταξιδιώτες της διακρίνονται για:

Υψηλή κατά κεφαλήν ταξιδιωτική δαπάνη.

Αναζήτηση πολυτελών εμπειριών διαμονής και γαστρονομίας.

Ενδιαφέρον για πολιτισμό, ιστορία και αυθεντικότητα.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει αυτό το momentum με στοχευμένες δράσεις προβολής και ενίσχυση των συνδέσεων, καθιστώντας τη Σαουδική Αραβία έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους «πυλώνες» του εισερχόμενου τουρισμού τα επόμενα χρόνια.