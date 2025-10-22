Εκατοντάδες οχήματα εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας φέρνουν στο φως οι διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από τον πρώτο κύκλο, που ολοκληρώθηκε στις 25 Αυγούστου 2025, δεν εντοπίστηκαν μόνο παραβάτες ιδιώτες, αλλά και εταιρείες ενοικίασης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων, οι οποίες δεν είχαν ασφαλίσει ή δεν είχαν τακτοποιήσει τα τέλη κυκλοφορίας για δεκάδες ή και εκατοντάδες οχήματα.

Σε μία μόνο εταιρεία εντοπίστηκαν πάνω από 300 οχήματα χωρίς ασφάλεια και χωρίς να έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας, ενώ σε άλλη τα οχήματα ξεπέρασαν τα 200. Δεκάδες ακόμη επιχειρήσεις εμφάνισαν από 50 έως 100 παρατυπίες.

Ειδοποιητήρια

Μετά τον πρώτο κύκλο ελέγχων, οι παραβάτες έχουν λάβει ειδοποιητήρια προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έως το τέλος Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος διασταυρώσεων, και όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρούνται πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας. Για τα τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλονται τα οφειλόμενα ποσά μαζί με προσαυξήσεις 25%, 50% ή 100%, ανάλογα με το διάστημα καθυστέρησης.

Μετά τον πρώτο γύρο ελέγχων, έχουν αποσταλεί 218.772 ειδοποιητήρια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πάνω από 80.000 ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν μέσω της πλατφόρμας Oximata.gov.gr, αλλά και με SMS και email, ενώ έχουν υποβληθεί 150 αιτήματα διευκρίνισης. Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν σφάλματα στα ασφαλιστήρια, αναγραμματισμούς πινακίδων ή εκκρεμείς μεταβιβάσεις που δεν έχουν περαστεί ακόμη στο σύστημα.

Έλεγχοι

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται αναδρομικά από τα τέλη του 2021 και θα συνεχιστούν με ορίζοντα πενταετίας, καλύπτοντας όλα τα έτη έως και το 2025. Ο δεύτερος γύρος θα επικεντρωθεί στα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη του 2025. Από το 2026, οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, την 1η Μαρτίου και την 1η Αυγούστου, με στόχο να εντοπίζονται άμεσα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια, ΚΤΕΟ ή παράνομα σε ακινησία για αποφυγή πληρωμής τελών κυκλοφορίας.