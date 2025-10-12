Ο χρόνος μετρά αντίστροφα καθώς στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει τη δική του πρεμιέρα με τιμή κοντά στο 1,15 ευρώ το λίτρο και οι περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν ενίσχυση έως και 1.200 ευρώ.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Πότε θα δοθεί το επίδομα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση ανοίγει τις πόρτες της στις αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το πολύτιμο επίδομα, που μειώνει το βάρος των λογαριασμών θέρμανσης.

Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται και τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Από το πετρέλαιο μέχρι το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα, το επίδομα φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας.