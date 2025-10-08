Μια φράση, ένα ταξίδι και μια πρόκληση ήταν αρκετά για να γεννηθεί μια νέα ιδέα. «Εσείς οι Έλληνες πάντα ψάχνετε τι να φέρετε απ’ έξω, αλλά σπάνια δημιουργείτε κάτι εδώ», είχε ακούσει κάποτε η Θάλεια Καζάζογλου σε μια παρέα. Και την κράτησε μέσα της. Λίγο αργότερα, ταξιδεύοντας στην Ιαπωνία, δοκίμασε για πρώτη φορά το mochi. Η ελαστική, σχεδόν παιχνιδιάρικη ζύμη του την εντυπωσίασε και της έμεινε αξέχαστη.
Όταν η πανδημία πάγωσε τα πάντα, η ιδέα άρχισε να ωριμάζει: «γιατί να μην το φτιάξουμε στην Ελλάδα»; Κι έτσι, δύο χρόνια έρευνας, επενδύσεων και δοκιμών αργότερα, γεννήθηκε το Wowchi: το πρώτο ελληνικό mochi ice cream που παντρεύει την ιαπωνική παράδοση με το ευρωπαϊκό παγωτό. Σήμερα το προϊόν κυκλοφορεί σε δέκα γεύσεις και μία εποχική, έχει ήδη βρει τον δρόμο του σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ στα άμεσα σχέδια περιλαμβάνεται η κυκλοφορία νέων γεύσεων και προϊόντων, καθώς και μιας συσκευασίας δύο τεμαχίων για εύκολη κατανάλωση «on the go».
Πώς άρχισαν όλα
Η ιδέα γεννήθηκε στην καρδιά της πανδημίας. Εκείνη την περίοδο η Θάλεια Καζάζογλου, όπως εξιστορεί στο Newsbeast, εργαζόταν σε μια εταιρεία εισαγωγών ασιατικών τροφίμων, όταν άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα στη διαθεσιμότητα. «Κάπως για πλάκα, σε μια παρέα, είπα “δε θα είχε ενδιαφέρον να γινόταν η παραγωγή mochi εδώ στην Ελλάδα;” Έτσι ξεκίνησαν όλα». Το αστείο γρήγορα μετατράπηκε σε σχέδιο, με την ενθάρρυνση φίλων και ανθρώπων του χώρου.
Ακολούθησε διετής έρευνα, μια σημαντική επένδυση, μια επίπονη αναζήτηση για συνεργασία με τους expert του είδους, και αμέτρητες δοκιμές καθώς όπως λέει η ίδια, «ήταν και είναι ένα δύσκολο πρότζεκτ, αν λάβουμε υπόψη ότι τόσο εγώ όσο και ο συνεργάτης μου δεν είχαμε καμία σχέση με τον χώρο της παραγωγής τροφίμων και οφείλω να πω ότι η δική του εμπιστοσύνη και ενθάρρυνση ήταν πολύτιμη γιατί υπήρξαν μέρες που όλα φάνταζαν τόσο δύσκολα. Στο τέλος του COVID όλα ήταν έτοιμα – πλήρως εξοπλισμένος χώρος, ένας πρότυπος χώρος παραγωγής και το σημαντικότερο οι άνθρωποι του wowchi που με πολύ φροντίδα καθημερινά φροντίζουν ό,τι χρειάζεται για να φτάσει στις καταψύξεις μας αυτή η μικρή λιχουδιά και χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο.»
Υπήρχε όμως και ένα περιστατικό που λειτούργησε σαν έξτρα κίνητρο. «Θυμάμαι ότι ήμουν σε μια παρέα με ανθρώπους από το εξωτερικό και κάποιος μου είπε: Ξέρετε, εσείς οι Έλληνες είσαστε λίγο περίεργοι. Κυνηγάτε πάντα τι μπορείτε να φέρετε απ’ έξω στην Ελλάδα και ποτέ το αντίστροφο. Αυτό καρφώθηκε στο μυαλό μου», λέει στο Newsbeast η κ. Καζάζογλου. «Γιατί να μη γίνει κάτι εδώ; Γιατί πάντα να κοιτάμε μόνο προς τα έξω;» αναρωτήθηκε.
Το όνομα Wowchi
Το όνομα προτάθηκε από τον Αλέξανδρο Γαβριλάκη και την ομάδα του. «Το διάβασα και το επέλεξα χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήταν το “Wow” και το “chi”, που συνδέεται με το mochi. Για μένα ήταν Wow, what a mochi!», παραδέχεται η ίδια. Ένα λογοπαίγνιο που την κέρδισε αμέσως, καθώς ταίριαζε με την αγάπη της για τα ουάου πράγματα και στιγμές. Αργότερα άκουσε και άλλες ερμηνείες, όπως η σύνδεση με το «Τσι», την ενέργεια, που της άρεσαν επίσης.
Τι ξεχωρίζει στο mochi
Το παραδοσιακό φρέσκο mochi ξεχωρίζει τόσο για τη ζύμη όσο και για τη γέμισή του. Η ιδέα για τα wowchi mochi με παγωτό, ήταν ένα πάντρεμα δυο διατροφικών κουλτούρων. «Εκεί ξεκίνησε η σκέψη: να πάρουμε κάτι τόσο χαρακτηριστικό, τόσο μακρινό όπως η αυθεντική ζύμη για mochi, και να το συνδυάσουμε με πραγματικό παγωτό, σε αντίθεση με τις απομιμήσεις παγωτού που κυκλοφορούσαν στην αγορά. Με άλλα λόγια το δικό μας mochi είναι ένα ιαπωνικό γλυκό με ελληνική καρδιά» προσθέτει η ίδια.
«Είναι μια έκρηξη γεύσης. Με μία μπουκιά νιώθεις διαφορετικά επίπεδα γεύσης: την υφή της ζύμης και ένα απολαυστικό παγωτό. Είναι σαν λιχουδιά, σαν συννεφάκι: fluffy, chewy και δροσερό»!
Το προϊόν και οι γεύσεις
Σήμερα το Wowchi κυκλοφορεί σε δέκα γεύσεις και μία εποχική, το μελομακάρονο, που θα κυκλοφορήσει και αυτά τα Χριστούγεννα. Σύντομα θα λανσαριστούν και πολλές νέες γεύσεις. Όσο για τη δική της αγαπημένη; Όπως μας λέει: «Θα διάλεγα τη dark chocolate. Ήταν η πρώτη γεύση που φτιάξαμε, αυτή που περιέγραψα στην ομάδα, και το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από ό,τι σκεφτόμουν. Έχει μια θέση στην καρδιά μου».
Στα καταστήματα που διαθέτουν όλες τις γεύσεις, οι προτιμήσεις είναι ισορροπημένες, όμως οι τρεις που ξεχωρίζουν ελαφρώς είναι το mango, η dark chocolate και η vanilla. «Ο κόσμος απολαμβάνει την πληθώρα των γεύσεων και του αρέσει να δοκιμάζει για αυτό πάντα μας ρωτούν που μπορούμε να τις βρούμε όλες», σημειώνει.
Στην ερώτηση «τι το κάνει να ξεχωρίζει» η απάντηση της Θάλειας είναι σύντομη και απόλυτη: «Από τα υπόλοιπα παγωμένα γλυκίσματα, αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η ζύμη του. Τελεία και θαυμαστικό.!»
Πού θα βρει κανείς το Wowchi
Σήμερα τα Wowchi βρίσκονται ήδη σε μεγάλες πανελλαδικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με διαφορετικές γεύσεις διαθέσιμες σε κάθε μία, ενώ η πλήρης γκάμα τους μπορεί να βρεθεί αποκλειστικά στην αλυσίδα ασιατικών τροφίμων Wok Shop. Η φιλοσοφία όμως της ομάδας είναι να φέρει το προϊόν ακόμη πιο κοντά στον καταναλωτή. «Στα σχέδιά μας είναι να τα βρίσκει κανείς στη γωνία του σπιτιού του, στα μικρά καταστήματα και μίνι μάρκετ της γειτονιάς» τονίζει η κ. Καζάζογλου.
Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και το νέο λανσάρισμα: μια συσκευασία δύο mochi, σχεδιασμένη για κατανάλωση on the go. «Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί να απολαμβάνει την αγαπημένη του γεύση κάθε στιγμή που θέλει μια γλυκιά λιχουδιά, ενώ παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάζει πιο εύκολα όλες μας τις γεύσεις, να ανακαλύπτει τη δική του αγαπημένη ή να πειραματίζεται ανάλογα με τη διάθεσή του» αποκαλύπτει.
Παράλληλα, το brand έχει ήδη ανοίξει τα φτερά του εκτός Ελλάδας, με εξαγωγές στην Κύπρο και πρόσφατα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. «Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε. Τα τρία αυτά χρόνια το κύριο focus μας ήταν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά δεν είναι εύκολο. Συναντήσαμε δυσκολίες, που μας ωθούν να δούμε και άλλες λύσεις, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» σημειώνει.
Η Θάλεια Καζάζογλου παραδέχεται ότι στην αρχή υπήρχε περισσότερος ρομαντισμός. «Πιστεύαμε ότι, επειδή είναι ένα ελληνικό προϊόν, θα αγκαλιαστεί εύκολα από τα σημεία διανομής. Αλλά δεν ήταν τόσο απλό».
Η γνωριμία με το κοινό
Πολλοί δεν γνωρίζουν ακόμα τι είναι το Wowchi. «Ρωτούν: το δαγκώνεις ή το γλείφεις; Δεν ξέρουν τι είναι αυτή η ζύμη», λέει χαμογελώντας. Για να το γνωρίσουν περισσότεροι, δημιουργήθηκε το Wowchi van, που εμφανιζόταν σε πλατείες, εταιρείες και σχολές, κερνώντας τον κόσμο για να δοκιμάσει. «Αν αυτό αρκεί, δεν ξέρω. Σίγουρα είναι κάτι που συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να φέρουμε το προϊόν πιο κοντά σε όσο το δυνατόν περισσότερους».
Το wow συναίσθημα
Τι είναι αυτό που την ενθουσιάζει περισσότερο στη δουλειά της; «Η δημιουργία. Ό,τι είναι δημιουργικό τραβά την προσοχή μου και παίρνει τη μεγαλύτερη ενέργειά μου». Και προσθέτει: «Με ενθουσιάζει πραγματικά να βλέπω μια συσκευασία Wowchi στην κατάψυξη οποιουδήποτε καταστήματος. Αυτό είναι ουάου συναίσθημα».
Στα άμεσα σχέδια είναι η κυκλοφορία νέων γεύσεων αλλά και ενός νέου γλυκίσματος Wowchi, με την ίδια ξεχωριστή ζύμη αλλά χωρίς παγωτό στη γέμιση.
Η Θάλεια έχει και το δικό της μότο: «Τα μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά». Όπως λέει, «παρότι σκέφτομαι μεγαλεπήβολα και μου αρέσει το dream big, ξέρω ότι όλα γίνονται με μικρά βήματα. Μερικές φορές είναι απλά μικρά πράγματα που αλλάζουν τη μέρα μας, τη ζωή μας, τη δουλειά μας».
Κοιτάζοντας πέντε χρόνια μπροστά, φαντάζεται τα Wowchi σε κάθε γωνιά: από σούπερ μάρκετ μέχρι περίπτερα. . «Θα ήθελα επίσης να έχουν ένα δικό τους χώρο, όχι απλά σημείο πώλησης, αλλά ένα μέρος όπου θα συναντιούνται οι φίλοι του Wowchi, θα δοκιμάζουν νέες γεύσεις και θα μοιράζονται τις δικές τους wow στιγμές που μπορεί να είναι απλές και καθημερινές αλλά που γίνονται wow όταν τις μοιράζεσαι».
Ανακαλύψτε τον κόσμο των Wowchi εδώ.