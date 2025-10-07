Η αγορά κατοικιών στην Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του SPI, του δείκτη τιμών του Spitogatos. Η τάση αυτή εμφανίζεται σταθερή, καθώς σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους οι τιμές κατέγραψαν επιπλέον αύξηση 1,6%. Παράλληλα, οι μέσες ζητούμενες τιμές για ενοικίαση κατοικιών παρουσίασαν άνοδο 7,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Πιο ακριβές περιοχές για πώληση και ενοικίαση

Στην Αττική, τα Νότια Προάστια συνεχίζουν να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές πώλησης κατοικιών, με ΜΖΤ 4.091 ευρώ/τ.μ., ακολουθούμενα από τις Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, την Π.Ε. Λευκάδας και την Π.Ε. Χανίων, με ΜΖΤ 2.878 ευρώ/τ.μ. Στην πλευρά της ενοικίασης, τα Νότια Προάστια διατηρούν την πρωτοκαθεδρία με ΜΖΤ 13,1 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, το κέντρο της πόλης και ο Πειραιάς με ΜΖΤ 10,4 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές επιλογές για αγορά κατοικίας καταγράφονται στις Π.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας. Στην πλευρά της ενοικίασης, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται στο υπόλοιπο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Π.Ε. Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Γρεβενών.

Αναλυτικά για την Αττική

Στην Αττική, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας (27,4%), στη Δραπετσώνα (26,3%), στο Πέραμα (26,1%) και στο Περιστέρι (22,0%). Στην ενοικίαση, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώνονται στις περιοχές Γκάζι–Μεταξουργείο–Βοτανικός (18,8%), Πετρούπολη (17,6%), Πέραμα (15,5%), Φιλοθέη (15,3%) και Αιγάλεω (15,2%).

Παρά τις σημαντικές αυξήσεις σε αρκετές περιοχές, σε κάποιες ζώνες οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές. Στα Νότια Προάστια, η Νέα Σμύρνη καταγράφει μικρές διακυμάνσεις, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται στην Αγία Παρασκευή, στη Μεταμόρφωση, καθώς και στο Κολωνάκι–Λυκαβηττός και την Καστέλλα–Πασαλιμάνι. Οι ΜΖΤ ενοικίασης εμφανίζονται σταθερές σε περιοχές όπως το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα, τα Καμίνια–Παλαιά Κοκκινιά, η Άνοιξη και η Βάρη–Βάρκιζα.

Οι υψηλότερες τιμές πώλησης παραμένουν σε περιοχές όπως η Βουλιαγμένη (7.586 ευρώ/τ.μ.), ενώ στο top 5 των πιο ακριβών περιοχών συγκαταλέγονται η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι–Λυκαβηττός (5.000 ευρώ/τ.μ.). Για την ενοικίαση, οι πιο ακριβές περιοχές είναι η Βουλιαγμένη, η Βούλα, το Κολωνάκι–Λυκαβηττός, η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό, με ΜΖΤ 16,3 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές επιλογές για αγορά κατοικίας στην Αττική περιλαμβάνουν την Αγία Βαρβάρα (1.471 ευρώ/τ.μ.), τον Βαρνάβα (1.500 ευρώ/τ.μ.), τις Αχαρνές (1.600 ευρώ/τ.μ.), την περιοχή Πατησίων–Αχαρνών και τα Πατήσια. Για ενοικίαση, οι χαμηλότερες ΜΖΤ καταγράφονται στη Σταμάτα (7,3 ευρώ/τ.μ.), το Καματερό (7,3 ευρώ/τ.μ.), τον Άγιο Στέφανο, την Παιανία και το Ίλιον.

Θεσσαλονίκη: Σε ανοδική τροχιά

Στη Θεσσαλονίκη, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 11,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ οι ΜΖΤ ενοικίασης κατά 7,7%. Οι πιο ακριβές περιοχές για αγορά κατοικίας είναι η Καλαμαριά (3.059 ευρώ/τ.μ.), το κέντρο (2.895 ευρώ/τ.μ.) και η Πυλαία (2.833 ευρώ/τ.μ.). Για την ενοικίαση, οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στο κέντρο (11,5 ευρώ/τ.μ.), στην περιοχή 40 Εκκλησιές–Ευαγγελίστρια (11,1 ευρώ/τ.μ.) και στον Βαρδάρη–Λαχανόκηποι (10,4 ευρώ/τ.μ.).

Οι χαμηλότερες τιμές πώλησης καταγράφονται στην Καλλιθέα (833 ευρώ/τ.μ.), στη Μυγδονία (974 ευρώ/τ.μ.) και στα Βασιλικά (1.125 ευρώ/τ.μ.), ενώ για ενοικίαση οι πιο οικονομικές επιλογές βρίσκονται στη Μυγδονία (4,2 ευρώ/τ.μ.), στον Χορτιάτη (5,4 ευρώ/τ.μ.) και στη Μίκρα (5,4 ευρώ/τ.μ.). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης σημειώθηκαν στα προάστια, όπως στη Μηχανιώνα, στον Θερμαϊκό και στη Σταυρούπολη, ενώ στην ενοικίαση οι υψηλότερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα Βασιλικά, στη Θέρμη και στην περιοχή Ξηροκρήνη–Παναγιά Φανερωμένη.