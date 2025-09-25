Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία που διαγράφει τους τελευταίους μήνες η χρυσή λίρα, με την τιμή της να καταγράφει συνεχώς νέα υψηλά και να συγκρίνεται πλέον ακόμη και με τον κατώτατο μισθό. Ναι, η πώληση από την Τράπεζα της Ελλάδος μιας λίρας συγκρίνεται με έναν μηνιαίο μισθό. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τιμών, σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η τιμή της χρυσής λίρας παλαιάς κοπής διαμορφώνεται στα 846,95 ευρώ (και αγοράζεται προς 722,81 ευρώ) ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε σπάσει το φράγμα των 850 ευρώ, γεγονός που δείχνει τη δυναμική της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2023 η αξία της ήταν περίπου στο μισό από τα σημερινά επίπεδα, κάτι που αποτυπώνει τη ραγδαία άνοδο του τελευταίου διαστήματος. Η τιμή της λίρας έχει συμπαρασυρθεί από την αλματώδη αύξηση της τιμής του χρυσού σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι πολίτες να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για να ρευστοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους, θεωρώντας πως είναι μια καλή συγκυρία καθώς δεν θα βρεθεί και πάλι εύκολα σε τέτοιες τιμές ή, όσοι τις αντιμετωπίζουν ως επενδυτικό προϊόν, να αγοράσουν νέες, θεωρώντας ότι θα συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από το 2022 μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει χέρια περισσότερες από 162.000 χρυσές λίρες.

Ο χρυσός διεθνώς κινείται σήμερα στα 3.754 δολάρια ΗΠΑ, ενώ πριν από λίγα εικοσιτετράωρα είχε φτάσει και τα 3.800 δολάρια, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη παίζουν τρεις βασικοί παράγοντες σύμφωνα με σχετική έκθεση του Bloomberg. Πρώτον, η Κίνα εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει τον ρόλο της στην παγκόσμια αγορά πολύτιμων μετάλλων, επιδιώκοντας να αποθηκεύσει χρυσό για λογαριασμό άλλων κρατών. Μια τέτοια πρωτοβουλία δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για νέες αγορές, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνει το Πεκίνο ως κυρίαρχο παίκτη σε μια αγορά που βασίζεται στη σταθερή συσσώρευση του μετάλλου.

Δεύτερον, οι κινήσεις της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED) έδωσαν ώθηση στην ανοδική τάση. Η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%) ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού, καθώς παραδοσιακά οι επενδυτές στρέφονται σε αυτόν όταν τα επιτόκια μειώνονται και οι αποδόσεις των άλλων επενδυτικών επιλογών περιορίζονται.

Ο τρίτος και πιο διαχρονικός λόγος είναι η ασφάλεια που προσφέρει το πολύτιμο μέταλλο σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας. Οι διεθνείς αγορές κλυδωνίστηκαν από τους νέους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Γάζα συντηρούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που ωθεί τους επενδυτές στην αναζήτηση καταφυγίου.

Η χρυσή λίρα, λοιπόν, δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα οικογενειακό κειμήλιο ή ένα παραδοσιακό δώρο, αλλά ξεκάθαρα έχει μετατραπεί σε επενδυτικό προϊόν και στη χώρα μας με πραγματικό αντίκρισμα. Με την αξία της να αγγίζει πλέον τον κατώτατο μισθό, δεν είναι τυχαίο ότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο μικροκαταθετών όσο και μεγάλων επενδυτών.

Χρήσιμες πληροφορίες για όσους επιθυμούν να αγοράσουν λίρες από την Τράπεζα της Ελλάδος

Για να κλείσετε ραντεβού για συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρυσού, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τράπεζα της Ελλάδος στο τηλέφωνο: 210 320 2788. Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη: α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη.

Στις συναλλαγές πώλησης χρυσών λιρών Αγγλίας από την Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττεται προμήθεια 5‰ με ελάχιστο τα 3 ευρώ.

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ποσού της προμήθειας, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της (το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερου, αν και συνήθως καθημερινά αλλάζει). Σε περίπτωση που η συναλλαγή έως 10.000 ευρώ γίνει με τραπεζική επιταγή, το ποσό της επιταγής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9.500 ευρώ (το υπόλοιπο καταβάλλεται τοις μετρητοίς).

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής και η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο με τραπεζική επιταγή εις διαταγήν του πελάτη.

Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, απαιτούνται επιπλέον:

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης).

Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Χρήσιμες πληροφορίες για όσους επιθυμούν να πωλήσουν λίρες στην Τράπεζα της Ελλάδος

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη.

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερου.

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής και το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται βιβλιάριο και IBAN).

Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας, ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης).

Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.