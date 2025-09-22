Μια νέα ψηφιακή εφαρμογή που θα αλλάξει τον τρόπο που οι πολίτες βλέπουν το εκκαθαριστικό τους ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους φορολογούμενους να υπολογίζουν άμεσα το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα με βάση το επάγγελμα, το εισόδημα, την ηλικία και τα παιδιά τους. Σε επόμενο στάδιο, πριν ακόμη την υποβολή της δήλωσης, θα βλέπουν πόσο φόρο θα πληρώσουν ή δεν θα πληρώσουν.

Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια:

Στα τέλη του μήνα θα παρουσιαστεί η αρχική έκδοση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο πολίτης, εισάγοντας βασικά στοιχεία (είδος απασχόλησης, εισόδημα, έτος γέννησης, αριθμό παιδιών), θα βλέπει άμεσα το όφελος από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας και από τη νέα κλίμακα φορολόγησης ενοικίων. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου, δίνοντας μια ενδεικτική εικόνα για το πώς επηρεάζεται κάθε φορολογούμενος. Δεύτερη φάση: Μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου τον Οκτώβριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ενεργοποιήσει έναν προσωποποιημένο υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογούμενου για το 2024, θα παρέχει πιο ακριβή εικόνα για τα οφέλη των αλλαγών στους συντελεστές, προσφέροντας πλήρες φορολογικό προφίλ. Ο νέος υπολογιστής θα διατίθεται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Οι υπολογισμοί

Οι φορο-υπολογισμοί της πλατφόρμας θα καλύπτουν το φόρο εισοδήματος και τη φορολογία ενοικίων, χωρίς να ενσωματώνουν άλλα μέτρα όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Με το πλήρως προσωποποιημένο εργαλείο της ΑΑΔΕ, κάθε πολίτης θα γνωρίζει με σαφήνεια τι πλήρωνε έως τώρα και τι θα ισχύει με τις νέες ρυθμίσεις. Το εκκαθαριστικό παύει να είναι «έκπληξη», αφού οι φορολογούμενοι θα υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο τον φόρο και το καθαρό όφελος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα.

Σημειώνεται ότι με τη νέα φορολογική κλίμακα οι συντελεστές μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, εκτός του εισαγωγικού 9%, ενώ υπάρχουν πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που φτάνουν ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους και για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από νέους έως 25 ετών. Επίσης, με το χαμηλό συντελεστή 9% θα φορολογούνται τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που αποκτούν φορολογούμενοι ηλικίας από 26 έως 30 ετών.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση των καθαρών τους αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου του 2026 λόγω μείωσης του παρακρατούμενου φόρου, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη το 2027 με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Στο μέτωπο των ενοικίων εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν φόρο 35% για το τμήμα του εισοδήματός τους άνω των 12.000 ευρώ.