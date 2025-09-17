Σε μια εκτεταμένη διαδικασία αποστολής ειδοποιητηρίων σε χιλιάδες φορολογούμενους ετοιμάζεται να προβεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσα στις προσεχείς ημέρες. Τα ειδοποιητήρια αυτά θα απευθύνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες πολιτών: σε όσους δεν υπέβαλαν καθόλου φορολογική δήλωση και σε όσους, μέσα από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί αυτές τις μέρες η Εφορία, εντοπιστούν να έχουν επιπλέον εισοδήματα, που δεν έχουν δηλωθεί. Αυτό σημαίνει πως αρκετοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους, ειδική εισφορά αλληλεγγύης (για τα έτη προ της κατάργησής της), τέλος επιτηδεύματος και, σε κάποιες περιπτώσεις, φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα σε υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2025. Για αυτές τις περιπτώσεις, οι ΔΟΥ επισπεύδουν όλες τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου φόρου. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι που θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Αρχή αναφορικά με τα εισοδήματα και τα περουσιακά τους στοιχεία δεν είναι σωστά, έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν αποδεικτικά, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παρανοήσεις.

Η διαδικασία βασίζεται σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία που έχει η φορολογική διοίκηση. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από τις δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ίδιος ο φορολογούμενος, από τραπεζικούς λογαριασμούς, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες ή από άλλες πηγές, ακόμα και από το εξωτερικό. Αν από την ανάλυση προκύψει ότι κάποιος απέκτησε εισοδήματα τα οποία δεν έχει δηλώσει – όπως μισθούς, συντάξεις, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα, μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα – η ΑΑΔΕ εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και αποστέλλει ειδοποιητήριο στον φορολογούμενο.

Τα νέα ειδοποιητήρια σηματοδοτούν επί της ουσίας ένα νέο γύρο ελέγχων, καθώς η ΑΑΔΕ αξιοποιεί στοιχεία από πολλαπλές πηγές: δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ, ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, κρατικές ενισχύσεις, πληροφορίες για κατοίκους εξωτερικού και άλλες φορολογικές βάσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η πλήρης εικόνα των εισοδημάτων κάθε πολίτη και να εντοπιστούν περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί σωστά ή πλήρως.

Μέχρι το τέλος του 2025, έχουν προγραμματιστεί συγκεκριμένες ενέργειες. Πρώτον, η εκκαθάριση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα έτη 2021 και 2022. Δεύτερον, η αξιοποίηση των δεδομένων myDATA για τον έλεγχο των μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2022 και η διασταύρωση των στοιχείων του Taxisnet με άλλα διαθέσιμα στοιχεία για όσους υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2024, ενώ είχαν πραγματική δραστηριότητα. Τρίτον, η ΑΑΔΕ θα εντοπίσει φορολογούμενους που οφείλουν να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν δηλώσεις Ε9, ενώ θα υλοποιηθούν και επικοινωνιακές δράσεις συμμόρφωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιπτώσεις αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων και στις υποθέσεις γονικών παροχών πρώτης κατοικίας, για να διαπιστωθεί αν οι δικαιούχοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο, καθώς και σε μεταβιβάσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα». Παράλληλα, γίνεται έλεγχος της υποχρέωσης καταχώρισης κάθε ακινήτου στο μητρώο ακινήτων (ΑΜΑ), σε συνεργασία με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το 2024, ώστε να διαπιστωθεί αν τα εκμισθούμενα ακίνητα έχουν δηλωθεί σωστά στην ΑΑΔΕ.