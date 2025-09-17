Η AEGEAN ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, η εταιρεία συνεχίζοντας τη δυναμική της ανάπτυξη προσέφερε 9,4 εκατ. θέσεις, 5% περισσότερες σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, μεταφέροντας 7,6 εκατ. επιβάτες, 4% περισσότερους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 5% ενώ οι επιβάτες εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 4%, παρά τη σημαντική υστέρηση που προέκυψε το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου από την μη εκτέλεση πτήσεων προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παρά τους περιορισμούς, ιδιαίτερα το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου, αλλά και την αύξηση της χωρητικότητας σημαντικού αριθμού αεροπορικών εταιρειών προς την Ελλάδα, η AEGEAN πέτυχε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, από τη θετική διαχείριση και ωρίμανση του δικτύου, τη σταδιακή χρήση περισσοτέρων αεροσκαφών της μεγαλύτερης έκδοσης Α321neo αλλά και τη βελτίωση της ισοτιμίας του ευρώ/δολαρίου που επιδρά στο κόστος λειτουργίας και την αποτίμηση των μελλοντικών υποχρεώσεων για μισθώσεις αεροσκαφών.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α’ Εξάμηνο ανήλθε σε €787,0 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 5%. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας τα €156,2 εκατ. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €66,0 εκατ., έναντι €31,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €47,9 εκατ., από €22,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το Β’ Τρίμηνο η AEGEAN προσέφερε 5,5 εκατ. θέσεις, μόλις 2% περισσότερες σε σχέση με το 2024 κυρίως λόγω της απώλειας των αγορών στη Μέση Ανατολή που αναφέρθηκε ανωτέρω, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται επίσης κατά 2%. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,4%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Β’ Τρίμηνο ανήλθε σε €480,9 εκατ., ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε €112,4 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €54,5 εκατ., αυξημένα από €43,9 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2024.

Τα ταμειακά αποθέματα και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία αυξήθηκαν σε €841,9 εκατ. στις 30.06.2025 από €769,1 εκατ. στις 31.12.2024, πάρα την καταβολή μερίσματος ύψους €72,1 εκατ. στους μέτοχους στις 26.05.2025. Σημειώνεται ότι στα ταμειακά αποθέματα δεν συμπεριλαμβάνεται το επιπλέον ταμειακό απόθεμα που προέκυψε από την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου στις αρχές Ιουλίου του 2025.

Το 2025, η AEGEAN ενισχύει τον στόλο της με συνολικά 6 νέα αεροσκάφη εκ των οποίων έχουν ήδη παραληφθεί τρία (3) Α320/321neo ενώ αναμένονται ακόμα δύο (2) Airbus Α321neo και ένα (1) νέο ATR 72-600 το τελευταίο τετράμηνο του έτους.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το Α’ Εξάμηνο του 2025 η AEGEAN παρουσίασε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, παρά τις σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις που περιόρισαν την πρόσβαση μας σε σημαντικές αγορές ιδιαίτερα το δεύτερο τρίμηνο.

Η ζήτηση για ταξίδια από και προς την Ελλάδα παραμένει ισχυρή με αύξηση των ταξιδιών τόσο των Ελλήνων όσο και των επισκεπτών μας από το εξωτερικό και με σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης και τους παραδοσιακά αδύναμους μήνες.

Παράλληλα, η αυξανόμενη χωρητικότητα της αγοράς από σημαντικό αριθμό αεροπορικών εταιρειών δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι επιβάτες έχουν περισσότερες επιλογές, ενώ η ποιότητα του προϊόντος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως στοιχείο διαφοροποίησης. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδύσεις μας στις υποδομές εκπαίδευσης και διεύρυνσης των δυνατοτήτων των ανθρώπων μας, αλλά και το γεγονός ότι τα 26 Airbus αεροσκάφη που αναμένουμε να παραλάβουμε είναι όλα της μεγαλύτερης έκδοσης Α321neo, είναι σημαντικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας.

Παράλληλα στους επόμενους περίπου 24-28 μήνες από σήμερα αναμένουμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος των προώρων ελέγχων των κινητήρων GTF της Pratt & Whitney, δίνοντας σταδιακά ξανά στην παραγωγή το σύνολο των νέων αεροσκαφών που έχουμε παραλάβει με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο μοναδιαίο κόστος όσο και στις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας μας. Παράλληλα στο ίδιο διάστημα η σταδιακή άφιξη των έξι (6) Α321 XLR / LR μας ανοίγει το δρόμο για νέο επίπεδο άνεσης και υπηρεσιών στους προορισμούς εκτός ΕΕ αλλά και προσθήκες νέων πιο απομακρυσμένων αγορών και προορισμών, με πρώτο βήμα όπως ανακοινώσαμε την αγορά της Ινδίας από αρχές του 2026.

Τα βήματα μας είναι προσεκτικά και συνεπή, ώστε να διασφαλίζουν τη δυναμική και τη δημιουργικότητα του οργανισμού αλλά και τη σταθερότητα της πορείας μας για τους μετόχους μας, τους εργαζομένους μας και φυσικά τους επιβάτες μας».