Στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η Managing Director της Lisis Stegis, Γιώτα Δούκα, μίλησε στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Επεσήμανε ότι η στέγαση δεν είναι πολυτέλεια αλλά κοινωνικό δικαίωμα, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα δεν διαθέτει διαχρονικά εθνική στεγαστική πολιτική και ότι η αγορά στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τόνισε, μάλιστα, την ανάγκη για μια ουσιαστική σύμπραξη κράτους και ιδιωτών, ώστε να δημιουργηθούν νέες κατοικίες που θα δώσουν λύσεις σε νέους ανθρώπους και οικογένειες.

Ολόκληρη η συνέντευξη:

Καταρχήν νομίζω συμφωνούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε την ακρίβεια, είναι η στέγη.

Η στέγαση είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθημερινός άνθρωπος. Το βλέπουμε από πελάτες μας. Έρχονται, δεν μπορούν πλέον να αντέξουν ένα μεγάλο ενοίκιο και ζητάνε να αγοράσουν ένα σπίτι, να μπορέσουν να βγάλουν ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και μικρότερη δόση από το ενοίκιο το οποίο πληρώνουν. Άρα ναι, είναι ένα πολύ έντονο πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε.

Βεβαίως δεν μπορούν να βρουν πολύ εύκολα ακίνητο. Τα ακίνητα είναι πολύ παλιά. Αυτά τα οποία μάλιστα έχουν ενισχυθεί και από το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου 2» είναι παλιά, είναι ακριβά και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία.

Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει στεγαστική πολιτική διαχρονικά στις κυβερνήσεις. Δηλαδή εσείς ως έμπειρος παράγοντας στον χώρο σας βλέπετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει μια συντεταγμένη στεγαστική πολιτική ή ανάλογα με τις συνθήκες αυτή αλλάζει;

Η πρωτοβουλία του «Σπίτι μου 2» είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Είναι ένα φανταστικό πρόγραμμα. Το μέσο στεγαστικό δάνειο μπορεί να κερδίσει ακόμα και πενήντα χιλιάδες ευρώ τόκους. Αυτό όμως δημιούργησε κάποια προβλήματα στην αγορά γιατί ενίσχυσε τη ζήτηση των ακινήτων και άρα αυξήθηκαν οι τιμές και άρα αυτό αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια αγκύλωση στην αγορά, η οποία έχει μια στασιμότητα.

Αν το πάμε όμως λίγο πιο παλιά, στην Ελλάδα ουσιαστικά η στέγαση είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Ανεξαρτήτως κυβέρνησης, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, εκτός αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του ΟΕΕΚ που ήταν ένας οργανισμός εργατικής κατοικίας, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία γιατί έφτιαχναν νέα σπίτια.

Αυτό στο μνημόνιο ακυρώθηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα πρέπει να ανοίξει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη της κυβέρνησης, της Πολιτείας μάλλον, με την ιδιωτική πρωτοβουλία για να δημιουργηθούν νέες κατοικίες.

Δηλαδή τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης ενδεχομένως… Τα οποία μπήκαν για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» θα μπορούσαν να υπάρξουν για να δημιουργηθούν νέες κατοικίες. Αυτό θα βοηθούσε τους νέους ανθρώπους. Θα υπήρχαν περισσότερα σπίτια, γιατί και οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Η στέγαση είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν είναι πολυτέλεια.

Η διαμεσολάβηση στεγαστικών δανείων, μου λέγατε πριν που συζητούσαμε, αγγίζει περίπου το 10% στην Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο. Να μας πείτε καταρχήν γιατί συμβαίνει αυτό; Και το δεύτερο ερώτημα πάνω στα δάνεια, στη διαμεσολάβηση δανείων, ο κόσμος ακούει αυτή τη φράση και κάτι τον φοβίζει.

Τον φοβίζει γιατί αμέσως σκέφτεται τα κόκκινα δάνεια. Εδώ δεν μιλάμε για κόκκινα δάνεια. Εδώ μιλάμε για διαμεσολαβητή έκδοσης στεγαστικών δανείων με άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως είναι η Λύση Στέγης. Μιλάμε για νέα δάνεια και αυτό που κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον πολίτη να βρει το καλύτερο στεγαστικό δάνειο στην αγορά, να υποστηριχθεί, να τον καθοδηγήσουμε, να διαπραγματευτούμε ενδεχομένως και επιτόκια και όρους με τις τράπεζες και να τον υποστηρίξουμε μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Και αυτό είναι δωρεάν.

Προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη και να μειώσουμε αυτή την πολυπλοκότητα που υπάρχει στην έκδοση του στεγαστικού δανείου. Είμαστε σύμβουλοι οι οποίοι θα φροντίσουμε τον πελάτη μας, τον πολίτη, αμερόληπτα και αντικειμενικά. Δεν έχουμε καμία σχέση με άλλες εργασίες, όπως κόκκινα δάνεια ή υπηρεσίες αγοράς κατοικίας.

Μιλάμε μόνο για στεγαστικό δάνειο και προσπαθούμε να φροντίσουμε τους ανθρώπους. Θα δούμε μαζί τους, αρχικά θα τον κατανοήσουμε – άνθρωπος καταλαβαίνει άνθρωπο. Ποιες είναι οι ανάγκες του; Ποιες είναι οι δυνατότητές του; Μπορεί ένα νοικοκυριό στο μέλλον να έχει δύο παιδιά. Θα αυξηθούν τα έξοδά του. Αυτό θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε για να εκδώσουμε ένα σωστό στεγαστικό δάνειο σε αυτόν.

Για πείτε μου ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Λύσης Στέγης για να έρθει ένα ζευγάρι, μια οικογένεια με ένα παιδί σε εσάς για να διαμεσολαβήσετε για να πάρει το δάνειο του;

Τα κύρια οφέλη είναι οικονομικά, γιατί σε εμάς θα βρει καλύτερους όρους. Είπαμε, θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε τους όρους του δανείου.

Θα βρει ηρεμία, δε θα έχει άγχος, δεν πηγαίνει στην τράπεζα. Όλα εμείς τα κάνουμε και θα φροντίσουμε. Και επίσης του δίνουμε τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλο το τραπεζικό σύστημα. Δεν μιλάμε μόνο με μία τράπεζα. Μιλάμε με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα.

Άρα αυτό του δίνει μια εξειδικευμένη γνώση και πρόσβαση σε όλο το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Διαφορετικά θα έπρεπε να πηγαίνει σε καταστήματα διαφορετικών τραπεζών, να κλείνει ραντεβού, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία μόνος του και όχι τόσο εξειδικευμένα. Η ομάδα μας είναι πρώην τραπεζικοί υπάλληλοι.

Όλοι έχετε εμπειρία. Έχουμε μεγάλη γνώση. Σημαντικό είναι αυτό. Και κοιτάμε την ιστορία πίσω από τον άνθρωπο.

Επιτρέψτε μου γιατί στην ουσία έρχεστε από έναν κλάδο όπου κουβεντιάζετε πλέον με αυτόν τον κλάδο. Άρα τον ξέρετε εκ των έσω, καλά.

Βέβαια. Την ξέρουμε και τα pain points που πρέπει να βοηθήσουμε τον πελάτη. Προσπαθούμε να συγκεράσουμε το προφίλ του κάθε ανθρώπου με την τράπεζα. Κάποια προφίλ δεν ταιριάζουν σε κάποιες τράπεζες και τούμπαλιν. Γιατί το στεγαστικό δάνειο είναι ένα δάνειο που θα το έχουμε για τριάντα χρόνια.

Το δικό μου στεγαστικό δάνειο λήγει όταν θα είμαι εβδομήντα πέντε. Είναι πολύ μεγάλη διάρκεια, άρα πρέπει να βρούμε μια τράπεζα η οποία θα τον φροντίσει και στο μέλλον. Τον συμβουλεύουμε, είμαστε κοντά του και θα του πούμε και τις υποχρεώσεις που η τράπεζα έχει απέναντί του και τι μπορεί να κάνει στο μέλλον, ενδεχομένως αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.

Πείτε μου τι περιμένετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα ανέβει σήμερα στο Βελλίδειο για τις εξαγγελίες; Τι θα θέλατε να περιέχουν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το στεγαστικό;

Μια εθνική στρατηγική είναι αυτό που θεωρώ ότι λείπει από τη χώρα και πρέπει να συμβάλουν όλοι οι οργανισμοί, όλες οι πλευρές για να μπορέσει να δημιουργηθεί.

Να δημιουργηθούν νέα σπίτια, να δημιουργηθεί εύκολη πρόσβαση στη στέγαση για τους νέους ανθρώπους, να είναι προσιτή. Αυτό θα ήθελα να ακούσω. Είμαι πολύ αισιόδοξη γενικά για το μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε ένα σταυροδρόμι.

Απλά θα πρέπει να μετακινηθούμε λίγο από την επένδυση με το οικονομικό όφελος στην επένδυση με την κοινωνική αξία. Αυτό νομίζω ότι θα συμβάλει σημαντικά στο να αλλάξει το πρόβλημα της στέγασης και να λυθεί.

Θέλετε να μας πείτε λίγο: από τη στιγμή που μια οικογένεια έρχεται στο γραφείο σας, επικοινωνεί και σας λέει το πρόβλημα που έχει και ποιες είναι οι ανάγκες της, σε πόσο χρόνο μπορεί να ξέρει ότι από σήμερα ξεκινάμε;

Λοιπόν, από τη στιγμή που θα έχουμε και τα δικαιολογητικά, πέρα από τη συζήτηση και την ακρόαση που θα κάνουμε με τον πελάτη για να δούμε ποια είναι η ανάγκη του, από τη στιγμή που θα έχουμε τα δικαιολογητικά και υποβάλουμε, πολύ γρήγορα έχουμε απαντήσεις.

Μπορεί και σε τρεις, τέσσερις μέρες κάποιος να ξέρει αν έχει προεγκριθεί το δάνειο του ή όχι. Και προτρέπω τους ανθρώπους να το κάνουν αυτό γιατί τους δίνει διαπραγματευτική ικανότητα. Άλλο να ξέρεις ότι έχω διασφαλίσει ένα στεγαστικό δάνειο και άρα έχω τα λεφτά και διαπραγματεύομαι ακίνητο και άλλο να πηγαίνεις και να βλέπεις ακίνητα και να λες «θα υποβάλω και έτσι να πάρω δάνειο».

Άρα προτρέπω τους ανθρώπους να πάρουν μια προέγκριση. Δεν κοστίζει τίποτα, είναι δωρεάν και θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να ξέρουν ποιες είναι οι δυνατότητές τους οι οικονομικές και πού μπορούν να φτάσουν. Και με αυτόν τον τρόπο διαπραγματεύονται και καλύτερα τα ακίνητα που ενδεχομένως θέλουν να αγοράσουν.

Και να μπούνε σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα –αφού μας λέτε δύο, τρεις ημέρες, να μπούνε σε δέκα, μια βδομάδα– στο επόμενο βήμα της ζωής τους.

Από τη στιγμή που μετά βρεθεί και το ακίνητο. Γιατί εμείς δεν ασχολούμαστε με το ακίνητο, δεν παρέχουμε ούτε συμβουλές για το ακίνητο. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο δάνειο.

Από τη στιγμή λοιπόν που θα βρεθεί και το ακίνητο μετά πολύ σύντομα, εμείς αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Δε χρειάζεται ο πελάτης να πάει σε κατάστημα. Θα του συντονίσουμε ακόμα και το ραντεβού στο κατάστημα για να υπογράψει τη σύμβαση. Άρα όλα γίνονται πολύ εύκολα, πολύ αβίαστα για αυτόν, με ηρεμία, χωρίς άγχος και με οικονομικά οφέλη.