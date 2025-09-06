Liveblog: Το Newsbeast στην 89η ΔΕΘ – Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Το Newsbeast βρίσκεται ζωντανά στην καρδιά της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταφέροντάς σας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις και το παλμό της φετινής διοργάνωσης, που φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές εξαγγελίες. Εν αναμονή της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων και μέτρα στήριξης για τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τα γεγονότα, τις αντιδράσεις και όλες τις πολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό σκηνικό της χώρας.