Στο επίκεντρο των εξελίξεων η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Liveblog: Το Newsbeast στην 89η ΔΕΘ – Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό
Το Newsbeast βρίσκεται ζωντανά στην καρδιά της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταφέροντάς σας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις και το παλμό της φετινής διοργάνωσης, που φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές εξαγγελίες. Εν αναμονή της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων και μέτρα στήριξης για τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τα γεγονότα, τις αντιδράσεις και όλες τις πολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό σκηνικό της χώρας.
ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Πώς θα λειτουργήσει το Mετρό
ΔΕΘ 2025: Σε ποιες περιοχές και για ποιους καταργείται ο ΕΝΦΙΑ
Το «δώρο-έκπληξη» για φορολογούμενους με κύρια κατοικία σε παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους
Το στοίχημα της φετινής ΔΕΘ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Τι θα πει σήμερα στο Βελλίδειο και με ποιους αποδέκτες
Ανοίγει τις πύλες της η 89η ΔΕΘ: Με στόχο μεσαία τάξη, οικογένεια και συνταξιούχους οι εξαγγελίες Μητσοτάκη
Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές και τα μέτρα για τη μεσαία τάξη
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, αυτά είναι τα οικονομικά μέτρα και οι φοροελαφρύνσεις που έχει στο καλάθι του ο πρωθυπουργός:
- Εισαγωγή νέου φορολογικού συντελεστή στο κλιμάκιο άνω των 10.000 €.
- Εφαρμογή ανώτατου συντελεστή 44% σε ακόμα υψηλότερα εισοδήματα.
- Αύξηση αφορολόγητου ορίου για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα.
- Στοχευμένες μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης.
- Προσθήκη ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 € έως 35.000 €.
- Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις από 1/1/2026.
- Διεύρυνση των δικαιούχων της μόνιμης ενίσχυσης των 250 € στους συνταξιούχους.
«Φρούριο» το κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη ΔΕΘ 2025 – Drones, κάμερες και 2.500 αστυνομικοί
Για πρώτη φορά θα συνυπάρχει η ΔΕΘ με το Μετρό
100 χρόνια ΔΕΘ – HELEXPO: Από τα πρώτα εννιά περίπτερα στα παγκόσμια βήματα – Η Έκθεση ως καθρέφτης μιας χώρας
Η πρώτη Έκθεση, οι διεθνείς αφίξεις, η Κατοχή και μια θεαματική επιστροφή - Η μαγεία των περιπτέρων και το «εθνικό καθήκον κάθε Έλληνα πολίτη να την επισκεφθεί»