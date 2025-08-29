Περί τους 100.000 συνταξιούχους αφορά το νέο κύμα αναδρομικών που θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από τον Σεπτέμβριο σε τρεις δόσεις, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016, με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, καθώς και απόστρατοι και τραπεζοϋπάλληλοι.

Το πρώτο πακέτο – ύψους 1.200 έως 3.500 ευρώ – αφορά περίπου 70.000 αποστράτους και θα καταβληθεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ποσά που αντιστοιχούν σε 27 μήνες, λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2023 της κράτησης του νόμου 4093/2012 στα μερίσματα που καταβάλλουν τα μετοχικά ταμεία, με αποτέλεσμα οι μειώσεις να εφαρμόζονται πλέον μόνο στις κύριες συντάξεις.

Στη συνέχεια ακολουθούν περίπου 30.000 περιπτώσεις συνταξιούχων από τα πρώην Ταμεία που βρίσκονται στη διαδικασία επανυπολογισμού, κυρίως εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Νομικοί του ασφαλιστικού εκτιμούν ότι περίπου 10.000 εξ αυτών, αν και έχουν αποχωρήσει μετά τον Μάιο του 2016 με πάνω από 30 έτη ασφάλισης, δεν έχουν λάβει ακόμη την προσαύξηση που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 («νόμος Βρούτση») ούτε τα αντίστοιχα αναδρομικά.

Στην πράξη, αρκετοί έχουν εισπράξει μόνο μέρος των αναδρομικών, χωρίς να αποτυπώνεται η αύξηση στη σύνταξή τους, ενώ άλλοι λαμβάνουν ήδη αυξημένη σύνταξη αλλά εκκρεμούν τα αναδρομικά. Οι καθυστερήσεις αποδίδονται σε δυσλειτουργίες των ιδιωτικών εταιρειών που έχουν αναλάβει τον επανυπολογισμό.

Ο νόμος Βρούτση προβλέπει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν άνω των 30 ετών ασφάλισης: από προσαύξηση 1,08% στα 31 έτη έως 7,2% στα 40 έτη.

Συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα με 40 έτη ασφάλισης, που αποχώρησε το 2018, λαμβάνει σήμερα ανταποδοτική σύνταξη 786 ευρώ (προσαυξημένη από τα 691 ευρώ του 2018). Με βάση τον νόμο 4670/2020, θα έπρεπε να λαμβάνει 925 ευρώ ανταποδοτική, συν την εθνική σύνταξη (436,40 ευρώ), δηλαδή συνολικά 1.361,40 ευρώ. Η μηνιαία απώλεια ανέρχεται στα 139 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά πενταετίας υπολογίζονται σε 8.340 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι όσοι:

έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016,

διαθέτουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης,

και διαπιστώνουν ότι η σύνταξή τους δεν έχει επανυπολογιστεί με τους νέους συντελεστές.

Απαιτείται αίτηση στον ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό και τη διόρθωση του ποσού.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται περίπου 9.000 περιπτώσεις συνταξιούχων τραπεζών, με την καταβολή των αναδρομικών να προχωρεί σταδιακά, λόγω ελλιπών στοιχείων μισθοδοσίας που δεν έχουν διαβιβαστεί από τις τράπεζες. Ενδεικτική είναι η περίπτωση 1.983 συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016 και τώρα καλούνται να επιστρέψουν ποσά, εξαιτίας λαθών στα στοιχεία που είχαν αποσταλεί από την τράπεζα και το πρώην ταμείο ΤΣΠ-ΕΤΕ.