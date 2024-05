Τους οκτώ άξονες για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη της πράσινης μετάβασης, με επίτευξη σταθερής βιώσιμης ανάπτυξης ανέλυσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο συνέδριο του Economist με τίτλο “How can SMEs innovate and compete in a volatile economic environment?”. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί στη χώρα για την πράσινη μετάβαση και την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής είναι επαρκέστατοι και κατευθύνονται σην κοινωνία.

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε τους εξής οκτώ άξονες:

Μόνιμη αποκατάσταση στη Θεσσαλία, με υψηλότερης ανθεκτικότητας υποδομές υψους 1,4 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2025.

Ανθεκτικότητα υποδομών: Δημιουργία μητρώου γεφυρών, φράγματα και αντιπλημμυρικά έργα και προώθηση, εθνικής στρατηγική για το Building Information Technology.

Προώθηση Βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στις πράσινες μεταφορές και στις πρωτοβουλίες για σύνδεση του σιδηροδρόμου με τα λιμάνια και με τις ΒΙΠΕ στη χώρα αλλά και στη σύνδεση με διεθνείς διαδρόμους.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε την ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων, την ανάγκη για προσβασιμότητα για ΑμεΑ, αλλά και την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, καθώς όπως είπε, περισσότερα από 80 λεωφορεία θα βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας από τη Δευτέρα

Τόνισε τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης σε ΙΧ, με γενναία κίνητρα για την απόσυρση οχημάτων όπως είπε, αλλά και τις πρωτοβουλίες για τις Αερομεταφορές, με προώθηση εναλλακτικών καυσίμων.

Ο κ. Νικόλας Φαραντούρης, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, επεσήμανε την ανάγκη για τη σύνταξη μίας bottom – up στρατηγικής για την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στην ενεργειακή δημοκρατία, με την παροχή κινήτρων και την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου, για την επίτευξη χαμηλότερων τιμών και σεβασμό στο περιβάλλον.

Ας δώσουμε όλοι τη μάχη για μία Ευρώπη που θα κάνει πολλά βήματα εμπρός δήλωσε ο κ. Γιάννης Μανιάτης, υποψήφιος για τις ευρωεκλογές με το ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσθέτοντας ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί την μοναδική διέξοδο για την ΕΕ. Μάλιστα, τόνισε την ανάγκη λήψης σημαντικών αποφάσεων για την προώθηση της παραγωγής υλικών, προϊόντων και τεχνολογιών σε Ευρώπη και Ελλάδα, που κάνουν πράξη αυτή τη μετάβαση, με την υλοποίηση μίας στρατηγικής ενεργειακής αυτονομίας μίας δίκαιης και δημοκρατικής Ερώπης, όπως είπε.

Όπως ανέφερε απ΄ την πλευρά του ο κ. Manuel Picardi, secretary-general, European Driving Schools Association (EFA) οι σχολές οδηγών θα γίνουν θεσμοί διασφάλισης της ασφάλειας στο οδόστρωμα, προστατεύοντας πιο αποτελεσματικά την κοινωνία και το κλίμα.