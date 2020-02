Μετά τις φωτιές, οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκαλούν χάος στην Αυστραλία

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν σήμερα το Σίδνεϊ και τις ανατολικές ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας, προκαλώντας χάος στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όμως και σβήνοντας πυρκαγιές που μαίνονταν από τον Νοέμβριο

Οι αρχές στην Αυστραλία ζήτησαν από πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καθώς 200 με 400 χιλιοστόμετρα βροχής έπληξαν την περιοχή του Σίδνεϊ ως τα Μπλε Όρη και ακόμη πιο νότια στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας.

Το αποτέλεσμα ήταν να υπερχειλίσουν ποτάμια και περισσότερα από 60 σχολεία να αναγκαστούν να κλείσουν.

Just over 48 hours ago Lake Conjola was at 30cm deep. Now it’s at 1.5 metres. #NSWFloods @SBSNews pic.twitter.com/awqvgCN5XP

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας δέχθηκε περισσότερες από 2.700 κλήσεις για βοήθεια στη διάρκεια της νύκτας, με τον συνολικό αριθμό των κλήσεων να φτάνουν τα 10.000 από την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλημμύρες που ενδέχεται να απειλήσουν ζωές στις νότιες ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 χιλιομέτρων την ώρα.

https://twitter.com/jess_says_stuff/status/1226712769384239105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1226712769384239105&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Faustralia-news%2Flive%2F2020%2Ffeb%2F10%2Fnsw-queensland-floods-weather-rain-sydney-traffic-commuters

Χάρη στις βροχές η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι μία από τις χειρότερες πυρκαγιές που μαίνονταν στην πολιτεία, η Currawon, στις νότιες ακτές, επιτέλους κατασβέστηκε. Η πυρκαγιά αυτή έκαιγε επί 74 ημέρες και έχει καταστρέψει 312 σπίτια καθώς και σχεδόν 5.000.000 στρέμματα γης.

Ακόμη 33 πυρκαγιές μαίνονται στην πολιτεία, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές όπου κατευθύνονται οι βροχοπτώσεις.

Large amounts of #foam at #Collaroy following yesterday's #storm, which produced up to 6m easterly #waves. Often this foam is associated to #water pollution but in this case it is made of #phytoplancton and is completely natural! pic.twitter.com/IfSwibMnx8

— Kilian Vos (@_kvos) February 9, 2020