Στο Σίδνεϊ έπεσε η εντονότερη βροχή εδώ και 30 χρόνια

Η σφοδρότερη βροχόπτωση εδώ και 30 χρόνια στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες, στις μεταφορές να επικρατεί χάος και χιλιάδες άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως το τελευταίο 4ήμερο έπεσαν 391.6mm βροχής και προειδοποίησε για πλημμύρες πιθανώς απειλητικές για τη ζωή. Εκατό χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.

Ταυτόχρονα όμως, οι βροχές έσβησαν δύο από τις μεγαλύτερες φωτιές που κατέκαψαν τη Νέα Νότια Ουαλία τους περασμένους μήνες.

How wet in #Sydney? Preliminary information indicates that over the past 4 days 391.6 mm of #rain fell - the wettest since 414.2mm fell from 2-5 Feb in 1990.

Other recent notable events were 452.8 mm from 5-8 August 1986 and 421.8 mm from 6-9 Nov 1984.#sydneystorm pic.twitter.com/KQJWzjw10p — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) February 9, 2020



Η Υπηρεσία προειδοποίησε πως ειδικά οι περιοχές που καταστράφηκαν από φωτιά είναι πιο ευάλωτες στο ενδεχόμενο πλημμυρών ενώ τα ορμητικά νερά είναι πιθανό να παρασύρουν και πολλά φερτά υλικά.

Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν ακόμα 31 φωτιές που μαίνονται στη Νέα Νότια Ουαλία, αλλά καμία δεν θεωρείται άμεσος κίνδυνος επί του παρόντος.

Last time I was driving along the #M1 towards #Sydney, there were fires along the median strip. Now there’s waterfalls coming down the highway. #NSWfloods #sydneyrain #NSWrain pic.twitter.com/3y2mAJSV7F — Danna Diaz (@dannamdiaz) February 9, 2020

Η έντονη βροχή βοήθησε και στα αποθέματα νερού στην περιοχή, η οποία υποφέρει από ξηρασία εδώ και χρόνια.

Το φράγμα Warragamba Dam, από το οποίο υδροδοτείται το μεγαλύτερο μέρος του Σίδνεϊ, γεμίζει κατά 70%, σύμφωνα με την υπηρεσία ύδρευσης.

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχε μόλις 42% νερό, έπειτα από μία από τις ξηρότερες χρονιές στην ιστορία.

Cyclonic winds around Hyde park Sydney ! Nearly lost my phone taking this! ☔take care walking through the city as the wind tunnel effect makes it worse around intersections ! #SydneyStorm #sydneyweather #sydney #bom #ExtremeWeather #deepfieldphoto pic.twitter.com/IwQqZXEDgQ — Mark Dickson (@DeepFieldPhoto) February 9, 2020

Πλέον έχει εκδοθεί προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για όλη την ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Στο Σίδνεϊ μόνο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν τουλάχιστον 200 πολίτες το Σαββατοκύριακο.

Πολλοί τραυματίστηκαν- ανάμεσά τους δύο που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο που καταπλακώθηκε από δέντρο στο κέντρο του Σίδνεϊ.

Το πρωί της Δευτέρας, οι αρχές έκανα έρευνες για έναν άνδρα που πιστεύεται πως ίσως παρασύρθηκε από γέφυρα ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Προβλήματα εντοπίζονταν επίσης στα φέρι και τον σιδηρόδρομο, με πολλές αποβάθρες στον κεντρικό σταθμό του Σίδνεϊ να έχουν πλημμυρίσει. Δεκάδες σχολεία παραμένουν κλειστά.

Ο υπουργός εκτάκτων αναγκών Ντέιβιντ Έλιοτ κάλεσε τους πολίτες του Σίδνεϊ να βοηθήσουν λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις, προσέχοντας τις πλημμύρες και αποφεύγοντας, κατά το δυνατόν, τις μετακινήσεις. Πολλοί εργαζόμενοι κλήθηκαν να δουλέψουν από το σπίτι.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν κληθεί να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις περιοχές κοντά στη θάλασσα.

Σε ακτές όπως το Collaroy καταγράφηκαν κύματα ύψους πέντε μέτρων, τα οποία παρέσυραν στη θάλασσα τους κήπους των παραθαλάσσιων σπιτιών.

Παρότι έχει σταματήσει να βρέχει στο κέντρο του Σίδνεϊ, αναμένεται περισσότερη βροχή μέσα στην εβδομάδα.