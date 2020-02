Μεγάλες νεροποντές στην Αυστραλία σβήνουν τις φωτιές

Τις μεγαλύτερες νεροποντές των τελευταίων ετών δέχτηκε σήμερα η ανατολική ακτή της Αυστραλίας, οι οποίες κατάσβεσαν μερικές από τις πιο καταστροφικές, αλλά και μεγάλης διάρκειας δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα.

Με τις βροχοπτώσεις, η κατάσταση έγινε καλύτερη και για τους αγρότες που ταλαιπωρήθηκαν από τις πυρκαγιές, σε δύο πολιτείες.

Μόνο στο Σίδνεϊ έπεσαν περισσότερα από 60 χιλιοστά βροχής κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι την Δευτέρα θα δεχθεί 360 χιλιοστά βροχής.

Οι αρμόδιες αρχές στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW RFS) δήλωσαν χθες ότι ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών σε ολόκληρη την χώρα μειώθηκε κατά 20, μέσα σε μία ημέρα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το Reuters.

🌩️⚡⚡GUSTY STORMS WITH HEAVY BURSTS OF RAINFALL IN THE NORTHEAST #NSW . Severe #Thunderstorm Warning for Damaging Winds, Heavy Rainfall & Large Hail Stones for #MidNorthCoast , parts of #NorthernRivers , Hunter & #NorthernTablelands . Latest warnings at https://t.co/vrZOdcTJ9k . pic.twitter.com/fFl8M6h0pt

Για πρώτη φορά μέσα στους πρόσφατους μήνες δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσει για φωτιές, ενώ τα ενεργά μέτωπα μειώθηκαν στα 42, που είναι λιγότερα από το 50% του μέγιστου αριθμού πύρινων μετώπων που έχει καταγραφεί.

So nice listening to rain falling last night & driving with windscreen wipers on for a change this morning. @BOM_NSW indicates continued rain this next week & importantly, falls across our fire areas which will be so welcomed by our farmers, fire fighters & all affected. #NSWRFS pic.twitter.com/gJ3aFRQlzF

— Shane Fitzsimmons (@RFSCommissioner) February 6, 2020