Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη Φθιώτιδα και δείχνει μια αρκούδα να ορμάει σε μελλίσι, να το ανοίγει και να τρώει το μέλι.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, το περιστατικό έγινε στα Αργύρια Φθιώτιδας του δήμου Μακρακώμης και κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το άγριο ζώο.

Με βάση το δημοσίευμα αρκετοί μελισσοκόμοι σε ορεινές περιοχές της χώρας μας, δέχονται συχνά επιθέσεις από αρκούδες στα μελίσσια τους και έχουν φροντίσει με μέτρα ασφαλείας να της διώχνουν, όπως είναι η γνωστή απομάκρυνση με τη μέθοδο του ηλεκτρικού ρεύματος ή με συρματοπλέγματα.

Οι επιθέσεις από αρκούδες όμως σε περιοχές της Φθιώτιδας δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, μάλλον πρωτοφανές για τα δεδομένα.