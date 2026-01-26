Η ομάδα Elephas Tiliensis παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα μια σκηνική εκδοχή του τελευταίου μυθιστορήματος του Μισέλ Ουελμπέκ, «Εκμηδένιση», ολοκληρώνοντας έναν άτυπο κύκλο πάνω στο έργο του συγγραφέα, μετά τη «Σεροτονίνη».

Η Εκμηδένιση εξετάζει πώς συνεχίζουμε να ζούμε χωρίς να αντέχουμε, μέσα σε έναν κόσμο που αποδομείται ήσυχα, όπου η αγάπη παραμένει η μοναδική κινητήρια δύναμη.

Πρωτοφανείς τρομοκρατικές επιθέσεις ανά τις θάλασσες του πλανήτη κόβουν πλοία στα δύο. Ποιοι και γιατί; Κανείς δεν μπορεί να τις εξηγήσει. Ένα πολιτικό δράμα που διασχίζει άφοβα όλα τα κύτταρα της σύγχρονης πραγματικότητας. Κεντρικό πρόσωπο, ο Πωλ Ραιζόν, δεξί χέρι του υπουργού Οικονομικών. Η επιστροφή του Πωλ στο πατρικό του λόγω σοβαρής αιφνίδιας ασθένειας του πατέρας του βάζει σε αξονικό τομογράφο τις οικογενειακές σχέσεις και αντιπαραθέτει τον κόσμο των αμπελώνων και των ωραίων δειλινών με τον φρενήρη βίο των πόλεων.

Η δραματουργία εστιάζει σε διαλυμένες οικογενειακές σχέσεις, στην πολιτική και στην αποκτηνωτική αδιαφορία για τον περίγυρο που οι ήρωες τον αποδέχονται με ένα «so fucking what…», αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ για καλό πορνό, λεφτά, εστιατόρια και ακριβά αυτοκίνητα.

Η Εκμηδένιση μιλά για τη μόνιμη ανάγκη αναζήτησης νοήματος σε έναν κόσμο που καταρρέει και αποθεώνει το εφήμερο. Αποδομεί βάναυσα κάθε ιερό και όσιο της δυτικής τεχνολογικής μεταβιομηχανικής κοινωνίας, εκθέτει τις υποκρισίες και τα σαθρά θεμέλια των κοινωνικών συμβάσεων, γκρεμίζει κάθε τοτέμ που έχουμε χτίσει και τα μεταπλάθει σε παθιασμένα μανιφέστα για το νόημα της Αγάπης. Δεν μιλά για το τέλος του κόσμου, αλλά για το τέλος της αντίδρασης. Ο κόσμος της Δύσης αποδομείται. Σε μια Ευρώπη που δεν καταρρέει θεαματικά, αλλά σβήνει αθόρυβα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται, να αγαπούν και να αρρωσταίνουν μέχρι να μη μείνει τίποτα να υπερασπιστούν.

Στην Εκμηδένιση αναγνωρίζουμε το τραύμα μας. Η βία έχει ήδη συμβεί. Το τέλος δεν μοιάζει με τέλος. Μοιάζει με καθημερινότητα. Όλα καταρρέουν, όμως εμείς δεν ακούμε τον θόρυβο. Δεν επαναστατούμε. Απλώς σωπαίνουμε. Κανείς μας δεν πιστεύει πια σε κάτι. Κι όμως όλοι συνεχίζουμε. Και όταν όλα έχουν πια χαθεί η αγάπη επιστρέφει.

Η Εκμηδένιση δεν προσφέρει λύτρωση. Δεν παρηγορεί. Παρατηρεί.

Μια παράσταση για ανθρώπους που αναγνωρίζουν την ήσυχη απώλεια και τη δυσκολία να συνεχίσεις να ζεις όταν δεν πιστεύεις πια σε τίποτα – εκτός ίσως από την ανάγκη να αγαπηθείς.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Δραματουργία, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Επιστημονικός συνεργάτης: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Ηθοποιοί: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Ελίνα Παντελεμίδου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου

Παραστάσεις: 5 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου 2026, Πέμπτη με Κυριακή στις 21:00

Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στις 21:00

Διάρκεια: 100 λεπτά

Εισιτήρια: 20 ευρώ (κανονικό), 18 ευρώ( μειωμένο)

Προσφορά προπώλησης | Early bird: 15 ευρώ

Προπώληση: more.com

Θέατρο Ροές: Ιάκχου 16