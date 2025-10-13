Μία από τις πιο συγκινητικές και βαθιά ανθρώπινες θεατρικές παραστάσεις της χρονιάς φιλοξενεί το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και για περιορισμένο αριθμό έως τις 23 Νοεμβρίου. Και δεν είναι άλλο από το έργο «Πριν ανοίξουμε φτερά» του βραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, σε σκηνοθεσία της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους, με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο Δημήτρη Καταλειφό.

Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο θεατρικό κείμενο που ακουμπά ευαίσθητα θέματα όπως η φθορά της μνήμης, η οικογενειακή φροντίδα και η απώλεια. Ο Ζελέρ, με τη χαρακτηριστική του δεξιοτεχνία, που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ, φωτίζει τις λεπτές ισορροπίες στα αέναα δίπολα της ζωής: το παρόν και το παρελθόν, την ευθύνη και την ελευθερία, την απώλεια και την αγάπη.

Ο Αντρέ και η Μαντλέν ζουν μαζί μια ζωή. Όμως κάτι αρχίζει να αλλάζει: η μνήμη διαρρηγνύεται, ο χρόνος διπλώνεται και το διαμέρισμά τους γίνεται ένας λαβύρινθος. Οι κόρες τους προσπαθούν να τους στηρίξουν, αλλά τί κάνεις όταν αυτός που αγαπάς αρχίζει να χάνεται μπροστά στα μάτια σου; Ο Ζελέρ, με λεπτότητα και ευαισθησία, γράφει ένα βαθιά ανθρώπινο έργο για την αποσύνθεση – και την αντοχή – της αγάπης. Μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς μνήμη; Τι σημαίνει να φεύγεις όταν ακόμη είσαι παρών; Ποια αλήθεια αξίζει περισσότερο, η υποκειμενική ή αντικειμενική; Το έργο είναι αποκαλυπτικό και όχι διδακτικό. Σε προκαλεί να θυμηθείς πριν μάθεις, να αισθανθείς πριν καταλάβεις.

Τον κεντρικό ρόλο του Αντρέ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καταλειφός, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Πλάι του, ένα εκλεκτό σύνολο ηθοποιών που δίνουν πνοή στους χαρακτήρες του Ζελέρ: η Ζωή Ρηγοπούλου, η Μαρκέλλα Γιαννάτου, η Φιόνα Γεωργιάδη, ο Σαράντος Γεωγλερής και η Ντίνα Αβαγιανού. Όλοι μαζί θα δημιουργήσουν έναν ζωντανό μικρόκοσμο γεμάτο αγάπη, αγωνία και τρυφερότητα.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους υπογράφει μια σκηνοθετική προσέγγιση με στόχο την ανάδειξη της λεπτότητας και του υπόγειου συναισθηματικού παλμού του έργου, σε συνεργασία με μια ομάδα καταξιωμένων συνεργατών: τη Νατάσσα Παπαστεργίου στα σκηνικά, τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου στους φωτισμούς, τη Νινέτα Ζαχαροπούλου στα κοστούμια και τον Ηλία Παπαχαραλάμπους στη μουσική.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Φωτογραφίες & Graphic design: Γκέλυ Καλαμπάκα

Ερμηνεύουν

Δημήτρης Καταλειφός

Ζωή Ρηγοπούλου

Μαρκέλλα Γιαννάτου

Φιόνα Γεωργιάδη

Σαράντος Γεωγλερής

Ντίνα Αβαγιανού

Παραστάσεις: έως 23/11

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 17:30 & στις 21:00

Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: more.com

H παράσταση μετά την Αθήνα, θα «ταξιδέψει» στη Θεσσαλονίκη, από 19/12 έως 11/1/2026,στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα – Τηλ. 2103418550