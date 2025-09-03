Οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη εκρηκτική τους συνύπαρξη στη σκηνή, ο Μάκης Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Χρυσοστόμου συναντώνται και πάλι στο αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» του Σάμιουελ Μπέκετ, για να ερμηνεύσουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκοσμίου θεάτρου.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης, η οποία προβλέπεται να γίνει σημείο αναφοράς της νέας θεατρικής σεζόν, έχει αναλάβει ο Μάκης Παπαδημητρίου και θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ιλίσια. Ήδη το ενδιαφέρον του κοινού για ένα από τα «αχτύπητα» δίδυμα της νέας θεατρικής σεζόν είναι μεγάλο πριν καν κάνει πρεμιέρα και για το λόγο αυτό, προστίθενται επιπλέον παραστάσεις, κάθε Κυριακή.

Λίγα λόγια για το έργο

Το εντυπωσιακό σκηνικό μάς μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ένα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του… ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει;

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Μάκη Παπαδημητρίου εστιάζει στον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του έργου: τέσσερις χαρακτήρες σε έναν ερειπωμένο κόσμο, που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις με λέξεις, βλέμματα, σιωπές. Σιωπές, οι οποίες – όπως όρισε ο ίδιος ο Beckett – τηρούνται ευλαβικά, όχι από τυπολατρία, αλλά γιατί μέσα τους κρύβονται όλα τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξης.

Στην παράσταση το κωμικό στοιχείο κυριαρχεί. Σημειώνει ο σκηνοθέτης σχετικά: «Και ναι, υπάρχει και χιούμορ. Πολλές φορές σκοτεινό, άλλες φορές υπόγειο, πάντα αιχμηρό. Ο Μπέκετ δεν γελάει για να ξεχάσει — γελάει για να αντέξει. Κι εμείς προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτό το χιούμορ όπως του αξίζει: με ειλικρίνεια και μέτρο, χωρίς να προδώσουμε τη σιωπή του».

Το «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» αποτελεί μια καλλιτεχνική σύμπραξη δημιουργικών συντελεστών, όπου χορογραφία, μουσική, σκηνογραφία και φωτισμοί συντονίζονται με ακρίβεια, δημιουργώντας έναν κόσμο λιτό, ασφυκτικό και συνάμα βαθιά ποιητικό, όπου όσο κι αν όλα δείχνουν χαμένα, η ανάγκη να ειπωθεί κάτι και να ακουστεί κάτι, επιμένει.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου

Μετάφραση: Κ. Σκαλιόρας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν:

Χαμ: Μάκης Παπαδημητρίου

Κλοβ: Γιώργος Χρυσοστόμου

Ναγκ: Δημήτρης Ντάσκας

Νελ: Φραγκίσκη Μουστάκη

