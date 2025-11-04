Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για να υποδεχτούμε για πρώτη φορά στην Αθήνα, έναν από τους μεγαλύτερους θρύλυς της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Ροντ Στιούαρτ έρχεται τo Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Telekom Center Athens, για μια συναυλία που την περιμέναμε χρόνια ολόκληρα και μαζί του φέρνει μισό αιώνα μουσικής ιστορίας.

Μέχρι να έρθει η μεγάλη και ιστορική αυτή στιγμή που θα απολαύσουμε ζωντανά τον Ροντ Στιούαρτ στη σκηνή, θυμόμαστε 5 κλασικά και αγαπημένα κομμάτια που σημάδεψαν την πορεία του, το καθένα για διαφορετικό λόγο.

Είστε έτοιμοι;

Maggie May

Ξεκίνησε ως B-side του «Reason to Believe», όμως έγινε απρόσμενα τεράστια επιτυχία όταν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί άρχισαν να παίζουν το λάθος κομμάτι. Ένα τυχαίο γεγονός που καθόρισε την καριέρα του.

Da Ya Think I’m Sexy?

Ένα track που μπλέκει rock, funk και disco με μπόλικο σεξ απίλ. Ο Rod Stewart αφήνει στην άκρη τη σοβαρότητα και διασκεδάζει με το image του, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα hits των ’70s.

Sailing

Ένα τραγούδι για τον αποχωρισμό και την επιθυμία της επιστροφής, που έγινε διαχρονικό χάρη στην ξεχωριστή ερμηνεία του. Λιτό, αλλά συγκινητικό με τον πιο άμεσο τρόπο.

Baby Jane

Η τεράστια επιτυχία του Ροντ Στιούαρτ από τα 80’s που ακόμη ακούγεται φρέσκια με φωνητικά γεμάτα ένταση και μια αξέχαστη μελωδία.

Forever Young

Γραμμένο ως μήνυμα αγάπης και προστασίας για τα παιδιά του, είναι από τα πιο ειλικρινή τραγούδια του. Ένα κομμάτι με ζεστασιά και βάθος, που παραμένει επίκαιρο μετά από δεκαετίες.