Σε μία από τις ωραιότερες, τις πιο δυνατές και φορτισμένες συναυλίες τους έως τώρα, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος έκλεισαν θριαμβευτικά τον δεύτερο και τελευταίο κύκλο της παράστασης «Κάτι Καίγεται», τη Δευτέρα 22/9, στο ασφυκτικά γεμάτο θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα!

Ύστερα από δύο χρόνια απόλυτα επιτυχημένων εμφανίσεων με αφετηρία τη σκηνή του VOΧ στην Αθήνα , με περισσότερα από 110 live σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και με περισσότερους από 150.000 θεατές να συμμετέχουν με ενθουσιασμό, οι δυο κύκλοι παραστάσεων που βασίστηκαν στον ομότιτλο δίσκο της πιο αγαπημένης τριάδας του ελληνικού τραγουδιού, ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα με τον πιο ταιριαστό επίλογο μίας εκπληκτικής διαδρομής!

photo credit Γεώργιος Καπλανίδης

Καταιγιστική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της συναυλίας και μέσα σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, πάθους, ρυθμού και συγκίνησης, η Νατάσσα Μποφίλιου, άλωσε τη σκηνή του Λυκαβηττού, μαγεύοντας το κοινό με την αστραφτερή της παρουσία, τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για όσα προηγήθηκαν αυτά τα δύο χρόνια, αλλά και για όλα όσα είναι μπροστά!

photo credit Γεώργιος Καπλανίδης

Οι ευφάνταστες ενορχηστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη, η λεπτοδουλεμένη ροή των τραγουδιών από τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, που κάλυπταν όλη τη διαδρομή τους από την αρχή μέχρι σήμερα, η παρουσία όλων σχεδόν των συντελεστών αυτών των δύο κύκλων στη σκηνή, οι αναμνήσεις και οι εμπειρίες τους, οι χαρές και οι συγκινήσεις από αυτά τα δύο μοναδικά χρόνια, όλα συμπυκνώθηκαν σε μια μοναδική βραδιά γιορτής που καθήλωσε το κοινό του Λυκαβηττού, το οποίο τους αποθέωσε.

photo credit Γεώργιος Καπλανίδης

Η πίστη στο όνειρο, η συνέπεια, η ομάδα, το ταλέντο έγιναν οι πρωταγωνιστές αυτής της φλεγόμενης βραδιάς, που απέδειξε πως η Τέχνη και η Αλήθεια μπορούν να φέρουν ξανά την ομορφιά στον κόσμο.

Ο Μεγάλος Κύκλος έκλεισε με μία τελευταία υπόκλιση που χωρούσε όλη την ευγνωμοσύνη και τον ενθουσιασμό αυτής της συναρπαστικής παρέας απέναντι στη «φυλή» τους που τους αποθέωσε, καθώς και με την υπόσχεση πως «όλα είναι μπροστά», όμορφα, συναρπαστικά, λαμπερά!

photo credit Γεώργιος Καπλανίδης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ: ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ