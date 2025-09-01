Ο super star του χορού Daniil Simkin και 11 κορυφαίοι χορευτές από όλο τον κόσμο έρχονται την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για να παρουσιάσουν μια μοναδική βραδιά μπαλέτου, μοντέρνου και κλασικού ρεπερτορίου, με τίτλο «Athletes of the Gods».

Στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, λοιπόν, οι μεγαλύτεροι χορευτές της εποχής μας χορεύουν για να στηρίξουν τη δράση του φιλανθρωπικού σωματείου Aurora – Μαζί ενάντια στα αιματολογικά νοσήματα. Μια ονειρική βραδιά που θα περιλαμβάνει ένα πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων.

Οι κορυφαίοι χορευτές που θα πάρουν μέρος

Daniil Simkin (ABT and Staatsballett Berlin)

Maria Kochetkova (San Francisco Ballet and ABT)

Osiel Gouneo (Bayerisches Staatsballett Munich)

Madoka Sugai (Boston Ballet)

Lucia Lacarra (Bayerisches Staatsballett Munich & San Francisco Ballet)

Matthew Golding (ABT, Royal Ballet & HET National Ballet)

Vladislav Lantratov (Bolshoi Ballet)

Eleonora Sevenard (Bolshoi Ballet)

Toon Lobach (NDT)

Mikaela Kelly ( NDT & Goteborg Dance Company)

Maria Gonzalez (Wayne McGregor Company)

Gil Roman (Bejart Ballet Lausanne)

Όλα τα καθαρά έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου AURORA – Μαζί Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα, το οποίο στηρίζει τον αγώνα για την καταπολέμηση της λευχαιμίας, ενισχύοντας με εξοπλισμό νοσοκομεία και προσφέροντας στέγη και ψυχολογική υποστήριξη σε αιματολογικούς ασθενείς. H Aurora ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μάχη κατά της λευχαιμίας.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου θα ζήσουμε μια βραδιά υψηλής αισθητικής, που γίνεται φως και ελπίδα για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη!

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: more.com