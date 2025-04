Το τραγούδι «Live Forever» των Oasis αναδείχθηκε ως το καλύτερο βρετανικό τραγούδι όλων των εποχών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Radio X, στο πλαίσιο της 10ης ετήσιας ψηφοφορίας «Best of British» με τη συμμετοχή της B&Q.

Το 1994, το θρυλικό αυτό τραγούδι δεν ήταν το μόνο της μπάντας από το Μάντσεστερ που βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις. Τα τραγούδια «Don’t Look Back In Anger», «Slide Away» και «Champagne Supernova» επίσης μπήκαν στην πρώτη δεκάδα, ενώ η μπάντα έχει συνολικά 16 τραγούδια στη λίστα των 100 καλύτερων.

Το «Live Forever» κέρδισε ακόμα και κλασικά ροκ τραγούδια, όπως το «Bohemian Rhapsody» των Queen, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Slide Away» των Oasis, ακολουθούμενο από το «I Am The Resurrection» των Stone Roses στην τέταρτη θέση, ενώ το «Champagne Supernova» των Oasis έκλεισε την πεντάδα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στην υπόλοιπη δεκάδα βρίσκουμε τραγούδια όπως το «Gimme Shelter» των Rolling Stones, το «Seventeen Going Under» του Sam Fender, το «505» των Arctic Monkeys και το «Back To Black» της Amy Winehouse.

Η νέα αυτή διάκριση για τους Oasis έρχεται μόλις τρεις μήνες πριν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους για μια περιοδεία που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση. Η περιοδεία «Oasis Live 25» θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου από το Principality Stadium του Κάρντιφ και θα συνεχιστεί σε πόλεις όπως το Μάντσεστερ, το Λονδίνο και το Εδιμβούργο. Στη συνέχεια, η μπάντα θα περιοδεύσει σε άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Αργεντινή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία.

Ο Noel και ο Liam Gallagher φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερο κέρδος από την περιοδεία τους, μετά την υπογραφή ενός πολυετούς συμφωνητικού για το merchandising της μπάντας. Οι αδελφοί Gallagher έχουν ήδη εισπράξει 20 εκατομμύρια λίρες από τη Warner για τα δικαιώματα εικόνας τους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων για τους θαυμαστές τους.

Ο Noel, σε συνέντευξή του στο νέο βιβλίο του φωτογράφου Kevin Cummins, «Oasis: The Masterplan», εξέφρασε την έκπληξή του για τη ζήτηση των εισιτηρίων για τις επερχόμενες συναυλίες, οι οποίες εξαντλήθηκαν σε λίγα λεπτά, ενώ οι θαυμαστές έμειναν σε ουρές για ώρες.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των 100 καλύτερων βρετανικών τραγουδιών σύμφωνα με την ψηφοφορία του Radio X:

Oasis – Live Forever

Queen – Bohemian Rhapsody

Oasis – Slide Away

The Stone Roses – I Am The Resurrection

Oasis – Champagne Supernova

The Rolling Stones – Gimme Shelter

Sam Fender – Seventeen Going Under

Oasis – Don’t Look Back In Anger

Arctic Monkeys – 505

Amy Winehouse – Back To Black

The Stone Roses – Fool’s Gold

Pink Floyd – Wish You Were Here

Courteeners – Not Nineteen Forever

David Bowie – Heroes

Nothing But Thieves – Overcome

Pulp – Common People

Stereophonics – Dakota

Joy Division – Love Will Tear Us Apart

Paolo Nutini – Iron Sky

Shed Seven – Chasing Rainbows

Sam Fender – People Watching

Florence And The Machine – Dog Days Are Over

Snow Patrol – Chasing Cars

Oasis – Acquiesce

The Stone Roses – I Wanna Be Adored

The Verve – Bitter Sweet Symphony

The Smiths – There Is A Light That Never Goes Out

Oasis – Wonderwall

Arctic Monkeys – A Certain Romance

New Order – Blue Monday

Oasis – The Masterplan

The Prodigy – Firestarter

David Bowie – Life On Mars?

Radiohead – Creep

The Rolling Stones – Sympathy For The Devil

The Rolling Stones – Paint It, Black

Nothing But Thieves – Welcome To The DCC

The Smiths – How Soon Is Now?

Depeche Mode – Enjoy The Silence

Arctic Monkeys – I Bet You Look Good On The Dancefloor

Oasis – Cigarettes And Alcohol

Stereophonics – A Thousand Trees

The Beatles – Let It Be

Nothing But Thieves – Amsterdam

Oasis – Supersonic

Arctic Monkeys – Mardy Bum

Blur – Parklife

The Lathums – Struggle

David Bowie – Let’s Dance

The Clash – London Calling

Muse – Knights Of Cydonia

The Smiths – This Charming Man

Sam Fender – Hypersonic Missiles

The Libertines – Don’t Look Back Into The Sun

Nothing But Thieves – Impossible

Stereophonics – Local Boy In The Photograph

Amy Winehouse – Rehab

The Stone Roses – Waterfall

Blossoms – Gary

The Prodigy – Breathe

Oasis – Half The World Away

Oasis – Rock ‘N’ Roll Star

Skunk Anansie – Weak

Oasis – Whatever

David Bowie – Starman

Arctic Monkeys – Fluorescent Adolescent

Blur – Song 2

Oasis – Morning Glory

The Stone Roses – Made Of Stone

The Lathums – Say My Name

The Verve – Lucky Man

Stereophonics – The Bartender And The Thief

Kasabian – Club Foot

The Stone Roses – Sally Cinnamon

Stereophonics – C’est La Vie

The Stone Roses – She Bangs The Drums

Radiohead – Fake Plastic Trees

Led Zeppelin – Stairway To Heaven

Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

Snow Patrol – Run

Elbow – One Day Like This

Kasabian – Fire

Oasis – Cast No Shadow

Noel Gallagher’s High Flying Birds – If I Had A Gun

The Beatles – While My Guitar Gently Weeps

The Prodigy – No Good (Start The Dance)

The Beatles – Come Together

Arctic Monkeys – When The Sun Goes Down

Skunk Anansie – Hedonism (Just Because You Feel Good)

Blossoms – Perfect Me

Paolo Nutini – Last Request

Arctic Monkeys – Cornerstone

Sam Fender – Spit Of You

Blossoms – Your Girlfriend

The Kooks – Naïve

Stereophonics – Maybe Tomorrow

Oasis – All Around The World

Pulp – Disco 2000

Wet Leg – Wet Dream

Oasis – Some Might Say