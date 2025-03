Η αλήθεια είναι πως ο καιρός μάς τα χαλάει προσωρινά, αλλά σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε στα μέσα Μαρτίου και σύντομα θα ξεκινήσει αυτή η αδημονία για το καλοκαίρι.

Για εσένα που δεν αντέχεις άλλο κρύο, σχολή, δουλειά, υποχρεώσεις και βλέπεις στον ύπνο σου ότι βρίσκεσαι σε μια λίμνη, ακούς τη μουσική που θες και η μόνη σου ανησυχία να είναι αν θα μπορέσεις να σηκώσεις το έρημο κορμί σου από τη σκηνή και να περπατήσεις 100 μέτρα ως το stage, σου έχουμε ευχάριστα νέα: το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα στο «Plastiras Lake Festival», το μοναδικό φεστιβάλ στη μαγευτική λίμνη Πλαστήρα, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, μετά το περσινό πετυχημένο ντεμπούτο του.

Γιατί να έρθεις στο Plastiras Lake Festival φέτος;

Θες να ακούσεις τη μουσική που γουστάρεις και 13 μουσικά σχήματα; Θες να ξυπνάς και να κάνεις πρωινό μπανάκι στη λίμνη; Θες να αράζεις όλη μέρα στη σκηνή και μέσα σε 2 λεπτά να έχεις καφέ, δραστηριότητες, live; Θες να ανοίγεις τη σκηνή και να έρχεσαι μούρη με μούρη με μια αρκούδα; Έλα ντάξει μην είσαι ψάρι, πλάκα κάνουμε. Η μόνη αρκούδα που ίσως δεις είναι μια με κιθάρα να διασχίζει χαλαρά τη λίμνη.

Θες το μεσημέρι να γλεντάς με τσίπουρο και παράδοση; Το βράδυ να το γυρνάς σε άλλο mood και να «φτύνεις» τις πιο αληθινές ρίμες μπροστά σε αυτόν τον ράπερ που σε έκανε να τις νιώσεις; Να φωνάζεις τους ροκ στίχους που μένουν rent-free στο μυαλό σου, να χορεύεις ασταμάτητα και να νιώθεις σαν να σε διαπερνάει ρεύμα;

Πόσα ακόμα να σου πούμε για να κλείσεις το εισιτήριο σου και να έρθεις στο Plastiras Lake Festival φέτος;

Όσο για εσένα που δεν το ζεις τόσο ανέμελα και έχεις «γλυκιές» υποχρεώσεις, μην αγχώνεσαι, έχουν μεριμνήσει και για εσένα.

Θέλεις, λοιπόν, να ζήσεις μαζί με το παιδί σου την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία; Έχεις σκυλί; Έχεις ιγκουάνα; Ό,τι και να έχεις, σε αυτό το φεστιβάλ σε… έχουν! Εξάλλου, είναι το πιο family friendly και pet friendly φεστιβάλ! Φέτος, έχουν ετοιμάσει και πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για τα παιδιά αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ζήσετε οικογένειακα τα camping vibes με ασφάλεια και ηρεμία.

Τσέκαρε παρακάτω το line up και κάτι μας λέει ότι θα σε πείσει:

Παρασκευή 11 Ιουλίου

Σκιαδαρέσες

Εθισμός

Ιουλία Καραπατάκη

Social waste ft Κωσταντής Πιστιόλης

Σάββατο 12 Ιουλίου

Μεσημεριανό γλέντι με τους Banda Entopica

Novel 729

Planet of Zeus

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Γκιντίκι

Κυριακή 13 Ιουλίου

Μεσημεριανό γλέντι με τους Farra Trio +

Pan Pan x Years Of Youth

Νατάσσα Μποφίλιου

Bloody Hawk

Και λίγες λεπτομέρειες ακόμη…..

Η Λίμνη Πλαστήρα είναι 3,5 ώρες από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Ελλάδας. Αν δεν θες να οδηγήσεις, πάρε ΚΤΕΛ ως την Καρδίτσα και θα σε μεταφέρουν οι ίδιοι οι διοργανωτές με ένα ωραίο ride στον χώρο του Festival.

Θα ζήσεις 3 ημέρες σε ένα πανέμορφο τοπίο, θα δεις γραφικά χωριά γύρω γύρω και κυρίως δεν θα σκας Ιούλιο μήνα μέσα στην πόλη.

Θα κατασκηνώσεις (αν το επιλέξεις) σε έναν όμορφα διαμορφωμένο χώρο, μόλις 150μ. από τη λίμνη, με σκίαση (για να μην ξυπνάς σε θερμοκήπιο) και στο σωστό έδαφος (για να μην πάθεις λουμπάγκο).

Το stage είναι δίπλα στο νερό και φέτος θα υποδεχτεί καλλιτέχνες από τη ραπ, τη ροκ, την έντεχνη και την ηλεκτρονική σκηνή.

Στο φεστιβάλ, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι, δε θα σε ενοχλεί ο ντάλα ήλιος γιατί σου έχουν ετοιμάσει ωραίο γλέντι με μουσικούς που θα σε κάνουν να τα ξεχάσεις όλα (μαζί και τα βήματα του χορού).

Οι δραστηριότητες θα είναι πολλές, ακόμα περισσότερες από πέρσι. Πεζοπορίες, υδροποδήλατα, κανό, kayak, mountain bike, τοξοβολία, ιππασία, yoga, αναρρίχηση, workshops & many more to be announced

Citronella, αντηλιακό, μαγιό – σου δώσαμε και τα τρία πρώτα πράγματα που πρέπει να πακετάρεις για να έρθεις να μας βρεις στη Λίμνη Πλαστήρα. Α και την καλή σου διάθεση!

Τα υπόλοιπα από κοντά, στο Plastiras Lake Festival!

Πότε: 11 – 13 Ιουλίου

Προπώληση: more.com

Τιμές Εισιτηρίων:

Early Birds:

40€ (3ήμερο εισιτήριο κατασκηνωτών)

Προπώληση:

50€ για το τριήμερο/ 20€ για την ημέρα

3€/άτομο, κράτηση θέσης σκηνής (τριήμερο)

Ταμείο

Ημερήσιο: 25€

Τριήμερο: 60€