Αν τα Χριστούγεννα είχαν πρόσωπο, αυτό θα ήταν της… Μαράια Κάρεϊ ντυμένη Αγιοβασιλίτσα να τραγουδά «All I Want For Christmas Is You»! Το τραγούδι που θα μπορούσε να καθιερωθεί και ως «ύμνος των Χριστουγέννων» -αν και υπάρχει το αντίπαλο δέος, το «Last Christmas» των Wham -, αφού πλέον έχει καταντήσει να ανοίγει κι επίσημα την περίοδο των Χριστουγέννων, με τη Μαράια Κάρεϊ να δίνει κάθε χρόνο το γιορτινό σύνθημα.

Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι και το τραγούδι που λατρεύουμε να μισούμε. Γιατί μπορεί εδώ και 30 χρόνια (νταν) να έχουμε γκώσει με αυτό, αφού το ακούμε παντού, όμως, εξακολουθεί να μας φτιάχνει τη διάθεση και να μας βάζει στο γιορτινό (και καταναλωτικό πνεύμα) των εορτών.

Εξακολουθεί, όμως, να αυξάνει και τον τραπεζικό λογαριασμό της Μαράια Κάρεϊ, αποτελώντας μια μόνιμη πηγή εσόδων για την τραγουδίστρια, η οποία δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο, μπορεί να ζήσει πλουσιοπάροχα και μόνο με το «All I Want For Christmas Is You»! Και δεν είναι υπερβολή.

Το τραγούδι, φέτος, συμπληρώνει ακριβώς 30 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, στις 29 Οκτωβρίου 1994. Και μπορεί να είναι πια σούπερ διάσημο, όμως, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν. Ας τις μάθουμε, λοιπόν.

Ήξερες ότι….