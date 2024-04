Last Work. Ένα έργο-«πραγματική αποκάλυψη» (Jake Romm, The Forward) από τον Ohad Naharin [Οχάντ Ναχαρίν] στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μόνο για τρεις βραδιές, την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου στις 8:00 μ.μ. Συγκλονιστικές ερμηνείες που κόβουν την ανάσα από το Batsheva Ensemble, ένα από τα πιο επιδραστικά σύνολα σύγχρονου χορού παγκοσμίως. Επί σκηνής, συναρπαστικοί χορευτές με σπάνια εκφραστικότητα και εκπληκτική τεχνική κατάρτιση. Στο Last Work [Τελευταίο έργο], περιπλανώμενα σώματα στο σύμπαν του χρόνου βιώνουν, μέσα από την κίνηση, καταστάσεις οδύνης και απόλαυσης, άλλοτε αγγίζοντας την παραφροσύνη, άλλοτε επιστρέφοντας σε πρωτόγονα ένστικτα.

Μια εξαιρετική χορευτική παραγωγή από το Batsheva Ensemble και τον Ohad Naharin στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης του Μεγάρου, το οποίο, εδώ και τρία χρόνια, δίνει τη δυνατότητα στους έλληνες θεατές να απολαύσουν στην Αθήνα, κάθε Απρίλιο, μερικές από τις καλύτερες ομάδες χορού του κόσμου, όπως η Martha Graham Dance Company (2022) και τα Ballets Preljocaj (2023).

Last Work

Ένα ονειρικό παρελθόν, ένα χαοτικό παρόν και η απόγνωση που προκαλεί ένα άγνωστο μέλλον– το Last Work (Tελευταίο έργο) τοποθετείται μέσα στο χρόνο. Σε μια κάψουλα που περιέχει την ιστορία συντετμημένη, η ομορφιά και η τρυφερότητα προσπαθούν να επιβιώσουν ενάντια σε παιχνίδια εξουσίας. Τα σώματα βρίσκουν δρόμους διαφυγής από την πραγματικότητα, που γίνεται όλο και περισσότερο χαοτική, βίαιη, ανούσια, και προσφέρουν μιαν απλή αλήθεια, τη συμπόνια και την παρηγοριά. Πάνω από όλα αιωρείται, σαν ωρολογιακή βόμβα, η επαναλαμβανόμενη κίνηση μιας προσπάθειας που δεν μετουσιώνεται σε ευχαρίστηση –ένας επιτόπιος αγώνας δρόμου ως υπενθύμιση της σισύφειας φύσης της ύπαρξης. Το Last Work λαμβάνει χώρα στη ζώνη του λυκόφωτος, εκεί που η γλυκιά ονειροπόληση συναντά το εφιαλτικό ξύπνημα και όπου πρέπει κανείς να διαλέξει: να παραδοθεί με την ελπίδα της αναγέννησης ή να αφεθεί στην άβυσσο της λήθης;

Last Work

XΟΡΟΓΡΑΦΙΑ | Ohad Naharin

ΕΡΜΗΝΕΙΑ | The Batsheva Ensemble

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΩΝ | Avi Yona Bueno

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΟΥΝΤΡΑΚ | Maxim Warratt

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ | Grischa Lichtenberger

ΣΚΗΝΙΚΑ | Zohar Shoef

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ | Eri Nakamura

Το Φεστιβάλ της Άνοιξης 2024 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Φεστιβάλ της Άνοιξης υποδέχεται στις 16/4 δύο μεγάλα αστέρια της νέας γενιάς, τη βιολονίστα Janine Jansen [Ζανίν Γιάνσεν] και τον πιανίστα Denis Kozhukhin [Ντενίς Καζούχιν]. Οι φετινές εκδηλώσεις κλείνουν στις 20/4 με τη συναυλία της Chamber Orchestra of Europe (Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης). Στο πόντιουμ, ο κορυφαίος διεθνής μαέστρος Κωνσταντίνος Καρύδης που καθοδηγεί μουσικά το φημισμένο σύνολο σε ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων με έργα ελλήνων και ξένων συνθετών του 19ου και 20ού αιώνα.

