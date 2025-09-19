Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα και περνώντας μέσα από αυτήν να ξαναζήσετε μια καθοριστική στιγμή από το παρελθόν σας; Ως ιδέα φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Και αν σκεφτείτε πως αυτή την πόρτα ανοίγουν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Κόλιν Φάρελ, οι οποίοι μας προσκαλούν να ζήσουμε μαζί τους ένα «Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι», τότε η ιδέα γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική.

Είναι, όμως, έτσι; Είναι η νέα ταινία – και τρίτη σκηνοθετική δουλειά – του Κογκονάντα μια όμορφη και τολμηρή πρόταση για τα φθινοπωρινά μας βράδια στο σινεμά;

Η υπόθεση

Η Σάρα (Μάργκοτ Ρόμπι) και ο Ντέιβιντ (Κόλιν Φάρελ) είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι – μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν… και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Είδαμε την ταινία και αυτές είναι οι εντυπώσεις μας

Τα συν

Μάργκοτ Ρόμπι – Κόλιν Φάρελ: Δεν είχα φανταστεί αυτούς τους δύο ως κινηματογραφικό ζευγάρι, αλλά να που έγινε και αυτό και μάλιστα με επιτυχία, καθώς έχουν μία ωραία χημεία και ταίριασμα, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. Η Μάργκοτ Ρόμπι, δύο χρόνια μετά τη σαρωτική επιτυχία της Barbie, επέστρεψε με έναν διαφορετικό ρόλο, που την αδικεί λόγω σεναρίου, αλλά είναι στα καλύτερά της και παλεύει τίμια για να αναδείξει τον χαρακτήρα της ηρωίδας της. Ομοίως και ο Κόλιν Φάρελ με το «ήσυχο» παίξιμό του, καταβάλλει τις ίδιες φιλότιμες προσπάθειες.

Η ιδέα: Ποιος από εμάς δεν έχει σκεφτεί έστω μια φορά, να μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να ανατρέξει σε σημαντικές στιγμές της ζωής του; Να μπορούσε να αλλάξει κάποια πράγματα ή να ξαναζούσε κάποιες καταστάσεις; Το στόρι της ταινίας είναι αυτό ακριβώς, οπότε από αυτή την άποψη, έχει ένα ενδιαφέρον.

Τα πλην

Θα μπορούσα να πω ότι τα «πλην» της ταινίας είναι πολλά. Αλλά θα περιγράψω τι εισέπραξα παρακολουθώντας το «Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι».

Η έναρξη ήταν φανταστική και σε προϊδέαζε πως κάτι καλό θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Γέμισε σύντομα και η μεγάλη οθόνη με ομορφιά όταν βρέθηκαν στο ίδιο πλάνο ο Κόλιν Φάρελ και η Μάργκοτ Ρόμπι, οπότε πίστεψα πως έχουμε την ταινία του φθινοπώρου.

Μέχρι που ξεκίνησε το «Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» τους στο παρελθόν, το οποίο πολύ γρήγορα αποδείχτηκε ένα… «Μεγάλο Βαρετό Ταξίδι». Τόσο βαρετό που κάποια στιγμή ένιωσα άβολα για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Ντέιβιντ και Σάρα ανοίγουν τη μία πόρτα μετά την άλλη που τους οδηγεί σε κάποια στιγμή του παρελθόντος τους: έρχονται σε επαφή με νεκρούς γονείς, γίνονται πάλι μαθητές, συναντάνε τις πρώην σχέσεις τους, ενώ την ίδια στιγμή μεταξύ τους φλερτάρουν, χωρίζουν, ξανασμίγουν.

Όλα αυτά, όμως, δωσμένα με μια υπερβολή, πολλά και αφόρητα κλισέ γύρω από τον έρωτα και τις σχέσεις, προβλέψιμες «ανατροπές» και ακόμη πιο προβλέψιμο φινάλε. Κι ενώ ο Κογκονάντα μας καλεί σε ένα τολμηρό ταξίδι, ο ίδιος είναι άτολμος σκηνοθετικά, αποτυγχάνοντας να μας προσφέρει μια ρομαντική ιστορία αγάπης και σίγουρα μια φανταστική περιπέτεια. Πέτυχε, όμως, να μας δείξει πώς είναι να έχεις δύο σταρ, όπως η Ρόμπι και ο Φάρελ με μια μοναδική χημεία μεταξύ τους και να τους «χαντακώνεις».

Σκηνοθεσία: Κογκονάντα

Σενάριο: Σεθ Ρέις

Μουσική: Τζο Χισάισι

Πρωταγωνιστούν: Μάργκοτ Ρόμπι, Κόλιν Φάρελ, Κέβιν Κλάιν, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ

Διάρκεια: 139 λεπτά

Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Feelgood