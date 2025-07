Το πρώτο teaser trailer της ταινίας «Οδύσσεια» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, άρχισε να προβάλλεται αποκλειστικά στους κινηματογράφους ενώ παράλληλα διέρρευσε στο διαδίκτυο σε αναρτήσεις στις πλατφόρμες X και TikTok.

Σύμφωνα με το Variety, o διάσημος σκηνοθέτης σε πολλές από τις προηγούμενες επιτυχίες του, με πιο πρόσφατο το οσκαρικό «Οπενχάιμερ» το 2023, συνήθιζε να παρουσιάζει ένα σύντομο teaser έναν χρόνο πριν την κυκλοφορία του φιλμ στους κινηματογράφους. Το teaser προβάλλεται μαζί με το «Jurassic World: Rebirth» από την Universal στις αίθουσες.

#TheOdyssey First Teaser in HD



One year from now, we’ll be witnessing greatness. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

pic.twitter.com/XDZTiFLSEv