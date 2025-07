Οι Τομ Χόλαντ, Τζέικομπ Ελόρντι και Χάρις Ντίκινσον φέρονται να είναι οι επικρατέστεροι για να υποδυθούν τον Τζέιμς Μποντ στη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς που θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ.

Who will be Denis Villeneuve's Bond? Insiders say Jacob Elordi, Tom Holland and Harris Dickinson are at the top of the casting wish list.



Villeneuve reportedly beat out Edward Berger, Edgar Wright, Paul King and Jonathan Nolan for the directing job.https://t.co/fbULL301Uu