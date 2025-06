Ο θρύλος της ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν μίλησε για τη συγκλονιστική εμπειρία να βλέπει τη βιογραφική του ταινία, «Springsteen: Deliver Me From Nowhere», να παίρνει σάρκα και οστά. Ο ίδιος αποκάλυψε πως υπήρχαν στιγμές που απέφευγε τις «βαθιά προσωπικές» σκηνές κατά τις επισκέψεις του στα γυρίσματα.

Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, επικεντρώνεται στην περίοδο δημιουργίας του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska», που κυκλοφόρησε το 1982 από την Columbia Records. Ο δίσκος καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του Σπρίνγκστιν σε μια κομβική περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να συμφιλιωθεί με την ξαφνική του επιτυχία και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τα «φαντάσματα» του παρελθόντος.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone, (μέσω Variety) ο ροκ σταρ ρωτήθηκε πώς είναι να βλέπει κάποιον άλλο να ενσαρκώνει μια νεότερη εκδοχή του.

