Μια παράξενη φιλία έρχεται στους κινηματογράφους και αναμένεται να μονοπωλήσει γλυκά το φετινό καλοκαίρι. Μια φιλία ανάμεσα σε έναν ακαδημαϊκό κι έναν πιγκουίνο!

Ο λόγος για την ταινία, «Μαθήματα από έναν πιγκουΐνο» που είναι βασισμένη στο ομώνυμο, επιτυχημένο μυθιστόρημα του Τομ Μισέλ, και η οποία ακολουθεί την ιστορία ενός Άγγλου που ταξιδεύει μέχρι την Αργεντινή τη δεκαετία του 1970 για να δουλέψει σε ένα σχολείο. Εκεί, θα δει τη ζωή του να αλλάζει ριζικά, όταν γίνεται φίλος με έναν μικρό πιγκουίνο που θα του διδάξει τα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής.

Οι υποψήφιοι για Όσκαρ Στιβ Κούγκαν (The Trip to Greece, Alan Partridge) και Τζόναθαν Πράις (The Two Popes) πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του επίσης υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη, Πίτερ Κατάνεο (Άντρες με τα Όλα τους).

H ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο, είναι βασισμένη σε πραγματική ιστορία και θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιουνίου.

Ο απρόσμενος δεσμός ενός ανθρώπου με έναν πιγκουίνο

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Πίτερ Κατάνεο εξηγεί πώς αποφάσισε να μεταφέρει το βιβλίο στη μεγάλη οθόνη: «Την πρώτη φορά που διάβασα το βιβλίο του Τομ Μισέλ, The Penguin Lessons, κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν μια καταπληκτική ταινία. Η ιστορία του Τομ – για τον απρόσμενο δεσμό ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και έναν πιγκουίνο, μέσα στην ταραγμένη Αργεντινή της δεκαετίας του ‘70 και στο περιβάλλον ενός βρετανικού ιδιωτικού σχολείου στο Μπουένος Άιρες – άγγιξε τη φαντασία μου και με ενέπνευσε να τη φέρω στη μεγάλη οθόνη. Όπως και το πλούσιο και πρωτότυπο υλικό του Τομ, έτσι και η διασκευή του Τζεφ Πόουπ αποδίδει με άψογο τρόπο το χιούμορ, τη συγκίνηση και την πολυπλοκότητα της ιστορίας. Μέσα από το σενάριό του, ο Τζεφ βρίσκει με εξαιρετικό τρόπο την καρδιά ενός συναρπαστικού κεντρικού χαρακτήρα».

Φυσικά, στέκεται και στην ερμηνεία του Στιβ Κούγκαν. «Δίνει μια πραγματικά καταπληκτική ερμηνεία – ιδιαίτερα με τον τρόπο που εκφράζει την ενσυναίσθηση του Τομ για τους μαθητές και το προσωπικό της σχολής, αλλά και την αφύπνιση της πολιτικής του συνείδησης. Η δουλειά του στην ταινία με εντυπωσιάζει, και νιώθω πραγματικά τυχερός που ήταν αυτός που έδωσε “ζωή” στον Τομ», λέει ο Πίτερ Κατάνεο.

Όσο για τον έτερο πρωταγωνιστή, τον μικρό πιγκουίνο, ο σκηνοθέτης αναφέρει: «Ο συχνός του σύντροφος στις σκηνές, ο Χουάν Σαλβαδόρ, είναι ένας μικρός Πιγκουίνος του Μαγγελάνου. Όπως όλα τα αγαπημένα μας κατοικίδια, η γοητεία του οφείλεται εν μέρει στις ατέλειές του. Το να τον τραβήξουμε με την κάμερα απαιτούσε σίγουρα μια ανορθόδοξη, φυσική προσέγγιση. Όμως σκηνοθετώντας τον έτσι, ανακάλυψα πως ανοίχτηκε μια μαγική πόρτα που δεν την περιμέναμε. Οι μικρές του αυθόρμητες στιγμές έφεραν χαρά τόσο στους ηθοποιούς όσο και στο συνεργείο, και μερικές από αυτές είναι οι αγαπημένες μου σκηνές στην ταινία».

Στην ταινία συμμετέχει και ο Τζόναθαν Πράις στον ρόλο του διευθυντή Μπακλ και όπως τονίζει ο Πίτερ Κατάνεο, αποτέλεσε για τον ίδιο μια «ξεχωριστή εμπειρία». «Με το φυσικό του ταλέντο να συνδυάζει χιούμορ και δραματική ένταση, έδωσε στον χαρακτήρα βάθος και πνοή. Η συνεργασία του με τον Στιβ στις μεταξύ τους σκηνές ήταν απολαυστική και από τις πιο όμορφες και δημιουργικές στιγμές που έχω ζήσει ως σκηνοθέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να συμπληρώσει: «Κατά τη δημιουργία αυτής της ταινίας, ένιωσα πως ήταν σημαντικό να κρατήσουμε έναν τόνο που να ισορροπεί όμορφα ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση. Έτσι μπορέσαμε να πούμε μια ιστορία που, ενώ έχει έντονα στοιχεία εποχής, διατηρεί μια διαχρονική, σχεδόν παραμυθένια αίσθηση. Μπορεί να μην είμαστε όλοι τόσο τυχεροί ώστε να εμφανιστεί ένας πιγκουίνος στη ζωή μας, όπως συνέβη στον Τομ, αλλά ελπίζω αυτή η ταινία να θυμίσει στο κοινό πόσο πιο όμορφος μπορεί να γίνει ο κόσμος όταν του ανοίγουμε την καρδιά μας».

Γνωρίζοντας καλύτερα τους δημιουργούς και το καστ της ταινίας…

Ο Πίτερ Κατάνεο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την επιτυχημένη κωμωδία Οι Άντρες με τα Όλα τους, καθώς και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους για την ταινία Dear Rosie. Έχει σκηνοθετήσει και τις τρεις σεζόν της πολυβραβευμένης (BAFTA) κωμικής σειράς του BBC Rev, με πρωταγωνιστές τον Τομ Χόλαντερ και την Ολίβια Κόλμαν, όπως και τη δραματική σειρά The A Word.

Ο Τζεφ Πόουπ είναι υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με BAFTA σεναριογράφος και παραγωγός. Ως σεναριογράφος, συνυπέγραψε την πολυβραβευμένη ταινία Philomena, η οποία ήταν υποψήφια για τέσσερα Όσκαρ και τέσσερα βραβεία BAFTA – μεταξύ των οποίων και το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, τόσο στα Όσκαρ όσο και στα BAFTA, για τον ίδιο και τον Στιβ Κούγκαν. Συνυπέγραψε επίσης και ήταν παραγωγός στην επίσης πολυβραβευμένη ταινία Χοντρός και Λιγνός, η οποία του χάρισε υποψηφιότητα BAFTA στην κατηγορία Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας της Χρονιάς.

Ο Στιβ Κούγκαν είναι βραβευμένος Βρετανός ηθοποιός, κωμικός και σεναριογράφος. Για το έργο του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο έχει τιμηθεί με επτά βραβεία BAFTA, επτά British Comedy Awards, ενώ το 2019 του απονεμήθηκε το Charlie Chaplin Britannia Award for Excellence in Comedy από τη BAFTA.

Ο Τζόναθαν Πράις είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος ηθοποιός θεάτρου και κινηματογράφου. Είναι γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Μπραζίλ, Εβίτα, Το Αύριο Ποτέ δεν Πεθαίνει και τη σειρά Οι Πειρατές της Καραϊβικής, καθώς και για τις πολυσυζητημένες ερμηνείες του ως High Sparrow στη σειρά του HBO Game of Thrones.

Σκηνοθεσία: Πίτερ Κατάνεο

Σενάριο: Τζεφ Πόουπ, Τομ Μισέλ

Ηθοποιοί: Στιβ Κούγκαν, Τζόναθαν Πράις, Μπγιόρν Γκούσταφσον, Ντέιβιντ Χερέρο

Διάρκεια: 110’

Διανομή: THE FILM GROUP

Είδος: Δράμα, Κωμωδία

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιουνίου από τη THE FILM GROUP