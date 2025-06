Ογδόντα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το εμβληματικό θρίλερ «Και Μετά Δεν Έμεινε Κανένας» And Then There Were None» του Ρενέ Κλερ επιστρέφει στις θερινές κινηματογραφικές οθόνες. Η ταινία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1946 και ήταν βασισμένη στο πιο πολυδιαβασμένο και επιτυχημένο αστυνομικό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι.

Σε μια απομονωμένη βίλα σ’ ένα νησί, οι άγνωστοι μεταξύ τους καλεσμένοι που ο καθένας τους κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό, αρχίζουν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον. Στο σασπένς που φέρει την υπογραφή της Αγκάθα Κρίστι, ο Ρενέ Κλερ προσδίδει πνευματώδη ειρωνεία και κλειστοφοβική ένταση, σκηνοθετώντας με ρυθμό, ακρίβεια και κομψότητα.

Οι ερμηνείες των Μπάρι Φιτζέραλντ και Γουόλτερ Χιούστον ξεχωρίζουν σε ένα υποδειγματικό ensemble καστ, αποδίδοντας χαρακτήρες που ταλαντεύονται ανάμεσα στον πανικό, την ενοχή και την απόγνωση. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία ενισχύει την αίσθηση μυστηρίου με τη χρήση σκιών, δραματικών φωτισμών και σφιχτών κάδρων, ενώ ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην υποβλητική μουσική του Μάριο Καστελνουόβο-Τεντέσκο, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες που εργάστηκαν ποτέ στο Χόλιγουντ.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο και με βαθμολογία 100% στο Rotten Tomatoes μας καλεί να βυθιστούμε στο απόλυτο μυστήριο με μια ελαφριά μακάβρια πινελιά, αγωνία και γενναίες δόσεις χιούμορ!

Σύνοψη:

Οκτώ άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι με ένοχο παρελθόν, προσκαλούνται σε μια απομονωμένη βίλα σε νησί, μαζί με ένα ζευγάρι υπηρέτες. Οι οικοδεσπότες δεν εμφανίζονται ποτέ, ενώ σύντομα ξεκινά μια αλυσίδα φόνων που φαίνεται να ακολουθεί κατά γράμμα ένα ανατριχιαστικό παιδικό τραγουδάκι. Με την επικοινωνία με τον έξω κόσμο αποκομμένη, ο πανικός και η καχυποψία κατακλύζουν τους επισκέπτες, καθώς αντιλαμβάνονται ότι ο δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους.

Σκηνοθεσία: Ρενέ Κλερ

Σενάριο: Ντάντλεϊ Νίκολς (βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι)

Πρωταγωνιστούν: Μπάρι Φιτζέραλντ, Γουόλτερ Χιούστον, Λούις Χέιγουορντ, Τζουν Ντιπρέ

Μουσική: Μάριο Καστελνουόβο-Τεντέσκο

Φωτογραφία: Λούσιαν Άντρις

Έτος παραγωγής: 1945

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

Διάρκεια: 97 λεπτά

Διανομή: Summer Classics

Η ταινία επιστρέφει στις 5 Ιουνίου με ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες από την Summer Classics