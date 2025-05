Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα της ταινίας «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία» που έρχεται την Πέμπτη 22 Μαΐου στους κινηματογράφους. Στην όγδοη ταινία της σειράς, ο απόλυτος πρωταγωνιστής Τομ Κρουζ και ο μάστερ της δράσης, σκηνοθέτης Christopher McQuarrie αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη πρόκληση μέχρι σήμερα.

Το τελευταίο κεφάλαιο φιλοδοξεί να κορυφώσει μια ιστορία 30 ετών με ένα υπερθέαμα που δοκιμάζει τα όρια του εφικτού στην οθόνη. «Τι πάμε και κάνουμε, φίλε μου», λέει ο Τομ Κρουζ, χαμογελώντας πλατιά. «Τι πάμε και κάνουμε». Ο εμβληματικός ηθοποιός και παραγωγός απολαμβάνει μια σπάνια στιγμή ηρεμίας στο γύρισμα και αναλογίζεται τις τρεις δεκαετίες που είναι γεμάτες με όλο και πιο ακατόρθωτες αποστολές. «Καμία μέρα δεν είναι εύκολη στο γύρισμα της σειράς ταινιών Επικίνδυνη Αποστολή. Και δεν θα ήθελα να συνέβαινε κι αλλιώς», συμπληρώνει ο Χολιγουντιανός σταρ.

Πράγματι, ο θρυλικός κατάσκοπος Ίθαν Χαντ (Ethan Hunt), που ενσαρκώνει ο Κρουζ, έχει ταυτιστεί με τις πιο αδιανόητες αποστολές, αλλά στην όγδοη ταινία της σειράς και την κορύφωση μιας ιστορίας 30 ετών, οι δυο τους αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη πρόκληση μέχρι σήμερα. Αν σκεφτούμε σε τι ύψη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έχει φτάσει ο χαρακτήρας από τότε που ο Τομ Κρουζ ξεκίνησε το franchise το 1996, μία ακόμα υπέρβαση απαιτούσε αφοσίωση χωρίς προηγούμενο και απαράμιλλο θάρρος, τόσο σωματικά όσο και δημιουργικά.

Ακόμα και με βάση τα αξεπέραστα πρότυπα που έχουν θέσει οι δημιουργοί του πρωτοποριακού franchise, η ταινία αυτή είναι ένα απίθανο κατόρθωμα. Μια ερωτική επιστολή σε ό,τι έχει προηγηθεί και ταυτόχρονα ένα υπερθέαμα που δοκιμάζει τα όρια του τι είναι εφικτό στην οθόνη. Ο Κρουζ δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανος για αυτό που πρόκειται να βιώσει το κοινό, μέσα από μια ιστορία που συνδυάζει τους χαρακτήρες με την κινηματογραφική μαεστρία. Μια ιστορία που ξεπερνά ό,τι έχει προηγηθεί, αλλά γεννήθηκε από όλες τις προηγούμενες.

«Η νέα ταινία είναι ένα τιτάνιο επίτευγμα», λέει ο Τομ Κρουζ. «Είναι η αποκορύφωση όλων, και εννοώ όλων, όσων έχουμε μάθει εγώ και ο McQ (που έχει σκηνοθετήσει τις τέσσερις τελευταίες ταινίες) για την αφήγηση ιστοριών μέσα από αυτές τις ταινίες. Η ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία» είναι εξαιρετικά κομψή, πολυεπίπεδη και επική. Και μόνο χάρη σε όλα όσα έχουμε κάνει ως τώρα καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα», εξηγεί.

Αρκεί να θυμηθούμε τι έχουν ήδη πετύχει. Από την αναρρίχηση στο Burj Khalifa στην ταινία

«Επικίνδυνη Αποστολή: Πρωτόκολλο Φάντασμα» (το πρώτο σενάριο της σειράς που υπέγραψε ο McQuarrie), έως την αιώρηση του πρωταγωνιστή από αεροσκάφος που απογειωνόταν, στην ταινία

«Επικίνδυνη Αποστολή: Μυστικό Έθνος» (την πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε ο McQuarrie) και το άλμα από αεροπλάνο στα 7.500 μέτρα στην ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Πτώση», το δίδυμο έχει σημειώσει κινηματογραφικά κατορθώματα που θυμίζουν τον Buster Keaton να σκαρφαλώνει σε τρένο το 1926.

«Αυτά είναι τα κινηματογραφικά φαντάσματα που κυνηγάμε πάντα», λέει ο McQuarrie. «Ο Tom αντλεί έμπνευση από τον Buster Keaton, αλλά και από τους Douglas Fairbanks και Charlie Chaplin. Δημιουργοί που συνδύαζαν δράση, δράμα, κωμωδία και τραγωδία και έθεσαν τα θεμέλια του σύγχρονου κινηματογράφου». Κανείς τους βέβαια δεν οδήγησε μοτοσικλέτα πέφτοντας από γκρεμό, όπως έκανε ο Cruise στην ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση».

Αφήσαμε τον Ethan Hunt και την ομάδα του αντιμέτωπους με τον πιο τρομακτικό αντίπαλο: την Οντότητα, μια κακόβουλη Τεχνητή Νοημοσύνη που απειλεί να αφανίσει την ανθρωπότητα. Με την ιστορία να κλείνει με ένα κυριολεκτικό cliffhanger (μια αμαξοστοιχία πέφτει από μια γέφυρα) ο Ethan και οι σύντροφοί του, Luther (Ving Rhames), Benji (Simon Pegg) και η νέα σύμμαχος Grace (Hayley Atwell) στέκουν αβέβαιοι απέναντι στο μέλλον. Καταδιώκονται από τους Briggs και Degas (Shea Whigham και Greg Tarzan Davis), έρχονται αντιμέτωποι με τον Gabriel (Esai Morales) και ζητούν βοήθεια από την παλιά αντίπαλο Paris (Pom Klementieff), για να ανακτήσουν το μοναδικό όπλο που είναι ικανό να καταστρέψει την Οντότητα, και το οποίο βρίσκεται κάτω από τους πάγους της Αρκτικής, στο ναυάγιο του ρωσικού υποβρυχίου Sevastopol.

Αγαπημένοι χαρακτήρες επιστρέφουν: Angela Bassett ως Erika Sloane, Henry Czerny ως Eugene Kittridge και Rolf Saxon ως William Donloe από την πρώτη ταινία. Πλάι τους, θα δούμε πρωτοεμφανιζόμενους όπως οι Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Tramell Tillman, Lucy Tulugarjuk, Katy O’Brian και Stephen Oyoung. Από την ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση» επιστρέφουν επίσης οι Charles Parnell και Mark Gatiss.

«Μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις της ταινίας είναι: Η ζωή μας είναι το άθροισμα των επιλογών μας», λέει ο McQuarrie. «Οι επιλογές που κάναμε με αυτό το καστ μάς χάρισαν εντυπωσιακές σκηνές και μερικά προβλήματα», προσθέτει γελώντας.

Μία άλλη φράση-κλειδί είναι: «Ό,τι ήσουν, ό,τι έκανες, σε οδήγησε ως εδώ». Και αυτό το αίσθημα κορύφωσης το ένιωσε όλη η δημιουργική ομάδα. Όπως λέει ο Simon Pegg: «Ο κανόνας σε κάθε ταινία είναι να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Και αυτή τη φορά, πραγματικά το κάναμε».

«Ο Tom μπορεί να φτάσει εκεί που κανένας άλλος δεν φτάνει, σωματικά και συναισθηματικά. Ο Ethan Hunt τού Tom είναι ο πιο ιδιαίτερος χαρακτήρας του σύγχρονου κινηματογράφου», λέει ο Shea Whigham.

«Αυτή τη φορά, όταν ο Tom με ρώτησε, του είπα ότι θέλω να κάνουμε μια πραγματικά παγκόσμια Επικίνδυνη Αποστολή» αποκαλύπτει ο McQuarrie. Έτσι, τα γυρίσματα της ταινίας «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία» εξελίχθηκαν σε ένα διεθνές κινηματογραφικό ταξίδι. Το γύρισμα ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2022 σε ένα τεράστιο σκηνικό στα Longcross Studios του Ηνωμένου Βασιλείου, που αναπαριστούσε μια αμερικανική στρατιωτική βάση.

Από εκεί, η παραγωγή ταξίδεψε σε μέρη τόσο διαφορετικά όσο το Svalbard στον Αρκτικό Κύκλο, τα ασβεστολιθικά τούνελ στο ορυχείο Middleton στην Αγγλία, τον ουρανό του Drakensberg και το κεντρικό οροπέδιο της Νότιας Αφρικής, τους δρόμους των Βρυξελλών, μέχρι και το κατάστρωμα του πυρηνοκίνητου αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush στα ανοικτά της Ιταλίας.

«Τι περιπέτεια!» λέει ο Pegg. «Έχω γυρίσει τον κόσμο με τη σειρά ταινιών «Επικίνδυνη Αποστολή». Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 18 χρόνια. Αλλά αυτή η ταινία… είναι η καλύτερή μας. Χύσαμε αίμα, ιδρώτα και δάκρυα σ’ αυτή την ταινία. Έγινε με αφοσίωση και βαθιά αγάπη για το σινεμά». «Αυτή η ταινία θα ξετρελάνει τον κόσμο με τις σκηνές δράσης της, καθεμία είναι διαφορετική από τις άλλες», υπόσχεται η Pom Klementieff. «Έχουμε σκηνές στον αέρα, στο νερό, στη φωτιά, στον πάγο, έχοΥμε ρεαλιστική δράση σε όλα τα στοιχεία της φύσης».

Για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, η ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία» ξεκίνησε να γυρίζεται ενώ ακόμα ολοκληρωνόταν η ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση». Οι δύο ταινίες γυρίστηκαν ταυτόχρονα μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης, τον Απρίλιο του 2023. «Η πανδημία που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ταινίας «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση» επηρέασε και τις δύο ταινίες», θυμάται ο McQuarrie. «Οι δυσκολίες συνεχίστηκαν και σε αυτήν την ταινία». Στη συνέχεια, προέκυψε και η απεργία της SAG-AFTRA, που διέκοψε τα γυρίσματα μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

«Εκείνη η περίοδος ήταν τρελή», λέει ο Κρουζ για τα ταυτόχρονα γυρίσματα των δύο υπερπαραγωγών. «Θυμάμαι να κάνω την πρώτη δοκιμή της εναέριας σκηνής για την ταινία

«Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία» στη Νότια Αφρική, ενώ ακόμα δεν είχαμε τελειώσει την ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση». Από πλευράς παραγωγής, σκηνοθεσίας και σεναρίου, ήταν πρόκληση. Αλλά έτσι είναι. Το κάνεις. Έπρεπε να τα καταφέρουμε».

Και κάπως έτσι, το συνεργείο έφτασε στον πιο βόρειο οικισμό του πλανήτη, το Longyearbyen στο αρχιπέλαγος του Svalbard, μια απομονωμένη, πρωτόγνωρη τοποθεσία που προσεγγίζεται μόνο με παγοθραυστικό. Εκεί, το καστ έπρεπε να ζεσταίνεται με σεσουάρ για να αποφύγει τα κρυοπαγήματα σε θερμοκρασίες -40 βαθμών Κελσίου.



Στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας η ομάδα προσπαθεί να ενωθεί ξανά παρόλα τα εμπόδια. «Αυτή η προσπάθεια πυροδοτεί την ιστορία», λέει ο McQuarrie. «Είναι ένα ταξίδι, σχεδόν ομηρικό. Κυρίως όμως, είναι ένα εσωτερικό ταξίδι, γιατί ο Ethan βρίσκεται μακριά από την ομάδα του για μεγάλο μέρος της ταινίας. Είναι μόνος, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί σε αυτή τη σειρά. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε και την ιστορία της ομάδας. Ήταν μια μοναδική πρόκληση που γέννησε μοναδικές λύσεις».

Η ταινία αποκαλύπτει νέες πτυχές του Ethan Hunt. «Επειδή είναι η κορύφωση όλης της σειράς, θα δείτε τον Ethan από την αρχή και θα τον κατανοήσετε με έναν εντελώς νέο τρόπο». Για να προετοιμαστεί, δε, η εναέρια σκηνή, έγιναν πάνω από 1.000 δοκιμές πτήσης. Με σχολαστικές τεχνικές και σχεδόν υπεράνθρωπη τόλμη, οι δημιουργοί έχουν δημιουργήσει μια εμπειρία που ο πρωταγωνιστής της ανυπομονεί να μοιραστεί.

Για να κατανοήσει κανείς πλήρως γιατί αυτή η Επικίνδυνη Αποστολή σημαίνει τόσα πολλά για τους δημιουργούς της, πρέπει να επιστρέψει στην αρχή. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90, με ταινίες όπως τα «Top Gun», «Ο Άνθρωπος της Βροχής» (Rain Man), «Ζήτημα Τιμής» (A Few Good Men) και «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» (Born on the Fourth of July) (που του χάρισε την 4η υποψηφιότητα για Όσκαρ), ο Τομ Κρουζ είχε ήδη μια πολύ επιτυχημένη καριέρα.

Αλλά δεν ήταν απλώς ηθοποιός. Στην πραγματικότητα, ο Κρουζ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των προηγούμενων 15 χρόνων μελετώντας κάθε πτυχή της κινηματογραφικής παραγωγής. Παρατηρούσε από κοντά σκηνοθέτες όπως ο Francis Ford Coppola, ο Ridley Scott και ο Martin Scorsese.

Ανάμεσα σε πολλές επιλογές, ο σταρ διάλεξε για πρώτη του παραγωγή την ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή». Σήμερα μοιάζει αυτονόητη επιλογή, τότε όμως δεν ήταν. Μέχρι σήμερα, η κινηματογραφική εκδοχή της τηλεοπτικής σειράς έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία στο box office. Όμως, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το concept θεωρούνταν ξεπερασμένο.

Η πρωτότυπη τηλεοπτική σειρά, δημιουργία του Bruce Geller, προβλήθηκε στο CBS από το 1966 έως το 1973, σε 171 επεισόδια. Στα τέλη των ‘80s παίχτηκε μια συνέχεια, αλλά έληξε άδοξα το 1990. Η θεματολογία της κατασκοπείας και των μεταμφιέσεων φαινόταν ξεπερασμένη. Ο Κρουζ ήξερε ότι είχε στα χέρια του μια ιστορία που μπορούσε να εξελιχθεί μαζί του. Οι υπόλοιποι στον χώρο δεν ήταν τόσο πεπεισμένοι. «Κάποιοι γέλασαν και του είπαν, «Καλά, θα κάνεις μια τηλεοπτική σειρά, ταινία;», θυμάται. Και τους απάντησε: «Ναι. Έχω μερικές ιδέες.» Αυτό το διορατικό ένστικτο, λέει ο Simon Pegg, είναι χαρακτηριστικό του Κρουζ. Αυτό που κάνει το όραμά του ακόμη πιο δυνατό είναι η απουσία ματαιοδοξίας. Σε μια βιομηχανία που βασίζεται στην εικόνα, εκείνος βλέπει πάντα τη μεγάλη εικόνα.

«Και γι’ αυτό έχει κάνει αυτή την καριέρα», λέει ο Pegg. «Είναι ένας άνθρωπος που βλέπει συνλικά».

Από μικρός, ο Κρουζ ωθούσε τον εαυτό του να γίνεται καλύτερος, όχι για λόγους προσωπικής αναγνώρισης, αλλά για να προσφέρει καλύτερες ιστορίες στο κοινό», συμπληρώνει.

Για την ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία», ο Κρουζ εφάρμοσε αυτή την αρχή με την ίδια δίψα για τελειότητα όπως στην ταινία «Top Gun: Maverick», μια άλλη σπουδαία κινηματογραφική συνέχεια, που έγραψε με τον McQuarrie. Χρονικά, η απόσταση ανάμεσα στην πρώτη και την πιο πρόσφατη ταινία δίνει αυτό που ο Τομ Κρουζ αποκαλεί «νέα χροιά» στον χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τον Pete «Maverick» Mitchell είτε για τον Ethan «ακόμα πιο Maverick» Hunt.

Μία από τις μεγάλες ανατροπές της σειράς είναι ότι, παρ’ όλο που οι ταινίες περιλαμβάνουν τα πιο θεαματικά κινηματογραφικά σετ που έχουμε δει, ποτέ δεν ξεκινούν με αυτό τον στόχο. «Ποτέ δεν ξεκινάμε με τη φιλοδοξία να κάνουμε κάτι τρελό ή θεαματικό», λέει ο McQuarrie. «Ξεκινάμε πάντα προσπαθώντας να δώσουμε πρακτικές λύσεις σε αφηγηματικά προβλήματα. Το θέαμα έρχεται φυσικά. Αλλά, ειλικρινά, δεν έχει κανένα νόημα χωρίς την ιστορία».



Όπως συμβαίνει με τη σκηνή με το υποβρύχιο, η οποία στο τελευταίο κεφάλαιο, ξεκινά με το ναυάγιο του Sevastopol, όπου βρίσκεται το χαμένο κομμάτι του διπλού όπλου που χρειάζεται η ομάδα της IMF για να σταματήσει την επικίνδυνη Οντότητα. Ο κλήρος πέφτει στον Ethan Hunt που καλείται να το ανακτήσει. Το μόνο πρόβλημα; Βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας του Μπέρρινγκ, κάτω από τους πολικούς πάγους, σε ακραία πίεση και παγωμένα νερά.

Πρόκειται για μια σκηνή τεράστιας κλίμακας, ακόμα και για τα δεδομένα του franchise, γεμάτη κίνδυνο, ένταση και αγωνία. Μετά από χρόνια σχεδιασμού, με πολλές τεχνολογικές πρωτιές, η σκηνή αυτή απαίτησε συνεργασία όλων των τμημάτων για τα κοστούμια, τον φωτισμό, τα ειδικά εφέ, τα σκηνικά, τα σκηνικά αντικείμενα, προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα: πώς μπορεί να γυριστεί μια αδιανόητη σκηνή εξ ολοκλήρου μπροστά στην κάμερα; Για να γυριστεί, χρειάστηκε μία από τις πιο εντυπωσιακές κατασκευές στην ιστορία του σινεμά. που κράτησε από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο του 2023 και πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές κατάδυσης στην Ευρώπη. Με βάθος 10 μέτρα, διάμετρο 33 μέτρα και χωρητικότητα 9 εκατομμύρια λίτρα νερού, χρειάστηκαν 15 ημέρες για να γεμίσει.

Το σενάριο της ταινίας περιλαμβάνει, επίσης, μια εναέρια σκηνή με τον Gabriel του Esai Morales να απογειώνεται με ένα κλασικό διπλάνο Stearman, αναγκάζοντας τον Ethan να τον καταδιώξει με δεύτερο αεροσκάφος, να μεταβεί στο σύστημα προσγείωσής του και να σκαρφαλώσει στο φτερό του Gabriel για να τον αντιμετωπίσει. Στην πραγματικότητα, αυτή η εκπληκτική σκηνή γυρίστηκε στα 3.000 μέτρα, με τον Κρουζ να παλεύει με ανέμους έντασης τυφώνα και τον πιλότο να προσπαθεί να τον ρίξει σκόπιμα. Χωρίς να ξεχνάμε και τους γύπες στην περιοχή ή το γεγονός πως, όταν το αεροσκάφος έμπαινε στα σύννεφα, ο ηθοποιός δεν έβλεπε τίποτα γύρω του.



Στην ταινία αυτή, μπορεί κανείς να πει ότι ο Τομ Κρουζ έφτασε στα όριά του. Επέλεξε τα Stearmans όχι μόνο λόγω των παιδικών του αναμνήσεων από εκείνο το τηλεοπτικό πρόγραμμα για την αεροπορία, αλλά και επειδή τα γνωρίζει καλά και ξέρει πόσο ανθεκτικά είναι. Αλλά, βεβαίως, έχουν και εκείνα τα όριά τους. Όσο κι αν δοκίμασαν τη σκηνή με ομοιώματα πάνω στο φτερό, τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με το να βρίσκεται ο ίδιος πάνω σε πραγματικό αεροσκάφος, «ένα αεροσκάφος που πετούσε στο όριο της αεροδυναμικής του ικανότητας», όπως λέει.

Ο Eastwood εξηγεί για να καταλάβει και το κοινό: «Ξέρεις πώς είναι όταν βγάζεις το χέρι απ’ το παράθυρο του αυτοκινήτου και νιώθεις την αντίσταση; Τώρα φαντάσου να βγάλεις ολόκληρο το σώμα σου και να αντιστέκεσαι σε ανέμους έντασης τυφώνα. Αυτό έκανε ο Tom». Και το πιο εντυπωσιακό; Ενώ τα έκανε όλα αυτά, έπρεπε ταυτόχρονα να είναι σωστά τοποθετημένος στο κάδρο, να είναι σε σωστή θέση για τον φωτισμό και να λέει τις ατάκες του ή να δίνει μπουνιές σε σκηνή μάχης στον αέρα.

Και σε αυτό το σημείο έρχεται η αποκάλυψη. Ούτε τα αεροπλάνα, ούτε το υποβρύχιο είναι το πιο τρομακτικό κόλπο της ταινίας. Ναι, καλά διαβάσατε. Το πιο εξωφρενικό stunt παραμένει μυστικό. Οι δημιουργοί αρνούνται να το αποκαλύψουν, κρατώντας την έκπληξη για την πρεμιέρα. Ο Cruise λέει πως, από όλα όσα έχει κάνει ποτέ, αυτή η σκηνή ήταν η πιο δύσκολη. Την τράβηξε ο ίδιος, με μια πτυσσόμενη κάμερα ειδικά κατασκευασμένη ώστε να την κρατάει πάνω του, ενώ έκανε το ακροβατικό. «Όταν δείτε αυτά τα πλάνα, θα καταλάβετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είχαν γυριστεί αλλιώς», λέει ο Τομ Κρουζ.

Μέχρι το τέλος της όγδοης ταινίας αυτού του θρυλικού franchise δράσης, αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο δεν είναι μόνο το πώς άλλαξαν οι δημιουργοί την «Επικίνδυνη Αποστολή», αλλά το πώς η ίδια η σειρά ταινιών, άλλαξε τους ίδιους. Ο Κρουζ λέει ότι πλέον, αυτός και ο McQuarrie γνωρίζονται τόσο καλά, που: «Μερικές φορές στα γυρίσματα, ούτε καν τον κοιτάω γιατί ξέρω τι σκέφτεται, ξέρω τον φακό, ξέρω τι κάνει. Όλα έρχονται φυσικά».

Σκηνοθεσία: Christopher McQuarrie

Πρωταγωνιστούν: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt

Κυκλοφορεί στις 22 Μαΐου από τη Feelgood