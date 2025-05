Ο Ρόμπερτ Χάρις, συγγραφέας του μυθιστορήματος που ενέπνευσε την ταινία του 2024 «Conclave» (Κονκλάβιο), δήλωσε ότι η διαδικασία εκλογής νέου πάπα είναι ό,τι πιο κοντινό σε μια πραγματική εκδοχή της σειράς ριάλιτι σόου «The Traitors».

Ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου σε ηλικία 88 ετών έχει προσελκύσει εκ νέου την προσοχή στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Conclave», η οποία διαδραματίζεται στον απομονωμένο κόσμο του Βατικανού. Ακολουθεί τις ημέρες μετά τον θάνατο του πάπα, με τους καρδινάλιους (κάτω των 80 ετών) να συγκεντρώνονται στην Καπέλα Σιξτίνα του Βατικανού για τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Ποντίφικα, ενώ το κοινό περιμένει έξω για μια απόφαση.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Ρόμπερτ Χάρις του 2016 από τον Έντουαρντ Μπέργκερ, η εκλογή ενός νέου πάπα απεικονίζεται ως μια υπόθεση με εσωτερικές διαμάχες και πολιτικούς ελιγμούς από καρδινάλιους που αγωνίζονται για εξουσία και επιρροή έναντι των αντιπάλων τους.

Ενόψει της διαδικασίας εκλογής του διαδόχου του πάπα Φραγκίσκου στις 7 Μαΐου, ο συγγραφέας δήλωσε ότι η σύναψη συμφωνιών, η μυστικότητα και οι ιδιωτικές συζητήσεις έχουν εντυπωσιακή ομοιότητα με το επιτυχημένο ριάλιτι του BBC, «The Traitors», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

