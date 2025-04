Στην πρώτη του εμφάνιση στο «CinemaCon», που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Λας Βέγκας, ο σκηνοθέτης Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον μοιράστηκε με το κοινό κάποιες ιστορίες για την προσωπική του ζωή όπως οι πρώτες λέξεις του παιδιού του, που ήταν «Spider-Man» και μία αποτυχημένη προσπάθεια στη ρουλέτα. Ωστόσο, το επίκεντρο της παρουσίας του διάσημου σκηνοθέτη ήταν η αποκάλυψη του νέου τίτλου της επερχόμενης ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», την οποία θα σκηνοθετήσει.

«Κάθε μέρα, εξερευνώ το επόμενο στάδιο αυτού του καταπληκτικού χαρακτήρα με μια ομάδα απίστευτων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Πώς να αιωρούμαστε, πώς να δημιουργήσουμε μια συγκινητική ιστορία και μια περιπέτεια που δεν έχουμε ξαναδεί» είπε ο Κρέτον.

